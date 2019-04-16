全国关注：阿尔伯塔省选星期二投票

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加拿大阿尔伯塔省选唇枪舌剑、硝烟弥漫的竞选阶段终于结束，选民们在星期二投票选举自己选区的议员，获得议员席位最多的政党将成为执政党。

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星期二阿尔伯塔省各投票站将在当地时间晚上8点钟关闭。

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这次阿尔伯塔省选不但受到阿尔伯塔省选民空前的关注，而且受到加拿大全国媒体的重点报道。分析家们认为，阿尔伯塔省大选的结果不但会决定今后几年阿尔伯塔省这个加拿大能源省份的走向，而且会对今年10月份加拿大联邦大选产生重要的影响。

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阿尔伯塔省联合保守党UCP的领袖 Jason Kenney誓言要把执政四年只顾与特鲁多的联邦自由党政府一块收碳税、在振兴经济方面却一事无成的新民主党政府赶下台。而新民主党领袖、现任阿尔伯塔省长Rachel Notley则反唇相讥Jason Kenney的联合保守党奉行极右翼社会政策、要用牺牲环境来发展经济，并抨击Jason Kenney本人过去反对女性堕胎权利、不支持LGBTQ维权的言论，和其涉嫌在UCP党魁选举中作弊的行为。

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RCI with Michelle Bellefontaine · CBC News

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