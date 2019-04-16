加拿大过去一年平均房价降约2%

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加拿大房地产经纪联合会的数字显示，最过去12个月中加拿大全国平均房价下降了1.8%。

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房价下跌幅度最大的三个省份是，不列颠哥伦比亚省房价下降了5%，纽芬兰省房价下跌4.4%，阿尔伯塔省的平均房价则下跌了2.2%。

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而加拿大房屋平均价格在过去一年上升幅度最大的三个省份是，爱德华王子岛省平均房价上升了16.8%，新斯科舍省房价上升13.1%，魁北克省平均房价的上升幅度是5.5%。

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三月份的房屋成交量与一年前相比则下跌了4.6%。春季一般是购房旺季，但今年3月份的房屋成交量是2013年以来最低的。

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加拿大房地产经纪联合会认为，加拿大商业银行按照联邦政府的要求对房贷申请者进行的财务压力测试让不少有意购房者无法获得足够的房贷去购房。

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不过，一些金融市场专家认为国际市场债券收益率开始走低，这一般是商业银行房贷利率走低的前奏；房贷利率下降对加拿大房地产市场来说是利好消息。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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