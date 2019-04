码农学院：先上学等有了工作再交学费

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在数字化科技时代对码农的需求持续坚挺的情况下,不少加拿大年轻人想投身于高科技计算机编码领域,他们需要上学接受专门的培训,但高昂的学费却成为让许多人苦恼的问题。比如,上两个月的码农强化课要缴纳超过一万加元的学费,这不是随便什么人都拿得出来的金钱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

码农学费贵

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大最大城市多伦多HackerYou College of Technology码农培训学院推出了先上学、毕业找到工作后再补交学费的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一被称作收入分享协议Income Share Agreement具体操作方式是,接受这一协议的学生只需缴纳1加元的象征性学费就可以进入HackerYou College of Technology学院参加码农强化培训班,而不用支付正常情况下要先交纳的1万2千加元的学费;在学成毕业找到工作后,该学生要在工作的头24个月里拿出17%的税前工资交给HackerYou College of Technology作为补交的学费;如果在毕业后5年还没有找到年薪至少5万加元的工作,则HackerYou College of Technology将免除该学生欠下的学费债务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

工作后再交学费

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

HackerYou College of Technology码农学院的首席执行官Heather Payne希望学校方面提出的这一推迟缴纳学费的措施能够帮助更多愿意投身与数字时代新科技的人士得到所需要的技术培训,因为想上码农学院培训课人的数量要远多于那些银行账户里有1万2千加元人的数量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jeannie Ly选择在HackerYou College of Technology码农学院上为期两个星期的JavaScript编程语言培训课,她是从目前工作的地方请假两个星期自费参加的这一培训;她说如果学院方面早些推出这样的先上学后交学费的项目,她会直接选择上为期9个星期的码农强化培训班。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Marli Dunker准备报名参加HackerYou College of Technology为期9个星期的码农强化培训班,但还没有决定是否选择校方提供的先上学、毕业后在24个月内与学院分享其17%工资的项目;不过他认为,多一个选项总是件好事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于HackerYou College of Technology码农学院的学生98.5%能够毕业,毕业的学生97%能找到工作、而且绝大部分是在毕业后三个月之内找到工作,全职码农的平均起薪5万3千8百72加元,两年内每年缴纳17%的工资作为学费等于是至少缴纳1万8千加元的学费,比一开始就支付全部学费的学生要多缴纳至少6千加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于HackerYou College of Technology与毕业生签署的这一收入分享协议规定的17%工资分享的上限是三万加元,所以理论上说非常优秀、拿到高薪职位的毕业生按照17%的税前工资比例支付给校方的学费可能会是1万2千加元学费的250%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大多伦多的HackerYou College of Technology并不是第一个推出先上学后交学费项目的码农学校。比如,美国硅谷的网上码农培训网站Lambda School就已经在这样做,而且得到风险投资公司的资助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

HackerYou College of Technology虽然没有风险投资公司的资助,但得到了加拿大联邦政府下属的商业开发银行Business Development Bank of Canada的资助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

没有免费午餐

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大虽然有政府资助的学生贷款项目,但由于HackerYou College of Technology提供的码农培训课程只有9个星期,时间长度没有达到领取学生贷款的资格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大个人金融咨询专家Bruce Sellery对HackerYou College of Technology码农学院推出的这一先免学费上学、毕业后用17%的薪金收入在两年内归还学费的项目不以为然,认为往好了说这是多余的财务保险,往坏了说这简直就是放高利贷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Bruce Sellery指出,现在码农领域非常需要技术员工,码农毕业后找到工作不成问题,所以学码农的学生用不着担心自己借债付学费会发生毕业后付不起学费债务的问题,用不着选择HackerYou College of Technology码农学院推出的那种高利贷学费项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

https://hackeryou.com/about

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Jacqueline Hansen · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada