Jeannie Ly 说这种先上学再交学费的方式能早点推出就好了 / Laura MacNaughton/CBC

码农学院：先上学等有了工作再交学费

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 16 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在数字化科技时代对码农的需求持续坚挺的情况下，不少加拿大年轻人想投身于高科技计算机编码领域，他们需要上学接受专门的培训，但高昂的学费却成为让许多人苦恼的问题。比如，上两个月的码农强化课要缴纳超过一万加元的学费，这不是随便什么人都拿得出来的金钱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

码农学费贵

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大最大城市多伦多HackerYou College of Technology码农培训学院推出了先上学、毕业找到工作后再补交学费的措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一被称作收入分享协议Income Share Agreement具体操作方式是，接受这一协议的学生只需缴纳1加元的象征性学费就可以进入HackerYou College of Technology学院参加码农强化培训班，而不用支付正常情况下要先交纳的1万2千加元的学费；在学成毕业找到工作后，该学生要在工作的头24个月里拿出17%的税前工资交给HackerYou College of Technology作为补交的学费；如果在毕业后5年还没有找到年薪至少5万加元的工作，则HackerYou College of Technology将免除该学生欠下的学费债务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

工作后再交学费

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

https://hackeryou.com/about

HackerYou College of Technology码农学院的首席执行官Heather Payne希望学校方面提出的这一推迟缴纳学费的措施能够帮助更多愿意投身与数字时代新科技的人士得到所需要的技术培训，因为想上码农学院培训课人的数量要远多于那些银行账户里有1万2千加元人的数量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jeannie Ly选择在HackerYou College of Technology码农学院上为期两个星期的JavaScript编程语言培训课，她是从目前工作的地方请假两个星期自费参加的这一培训；她说如果学院方面早些推出这样的先上学后交学费的项目，她会直接选择上为期9个星期的码农强化培训班。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Marli Dunker准备报名参加HackerYou College of Technology为期9个星期的码农强化培训班，但还没有决定是否选择校方提供的先上学、毕业后在24个月内与学院分享其17%工资的项目；不过他认为，多一个选项总是件好事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于HackerYou College of Technology码农学院的学生98.5%能够毕业，毕业的学生97%能找到工作、而且绝大部分是在毕业后三个月之内找到工作，全职码农的平均起薪5万3千8百72加元，两年内每年缴纳17%的工资作为学费等于是至少缴纳1万8千加元的学费，比一开始就支付全部学费的学生要多缴纳至少6千加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由于HackerYou College of Technology与毕业生签署的这一收入分享协议规定的17%工资分享的上限是三万加元，所以理论上说非常优秀、拿到高薪职位的毕业生按照17%的税前工资比例支付给校方的学费可能会是1万2千加元学费的250%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

加拿大多伦多的HackerYou College of Technology并不是第一个推出先上学后交学费项目的码农学校。比如，美国硅谷的网上码农培训网站Lambda School就已经在这样做，而且得到风险投资公司的资助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

HackerYou College of Technology虽然没有风险投资公司的资助，但得到了加拿大联邦政府下属的商业开发银行Business Development Bank of Canada的资助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

没有免费午餐

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大虽然有政府资助的学生贷款项目，但由于HackerYou College of Technology提供的码农培训课程只有9个星期，时间长度没有达到领取学生贷款的资格。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大个人金融咨询专家Bruce Sellery对HackerYou College of Technology码农学院推出的这一先免学费上学、毕业后用17%的薪金收入在两年内归还学费的项目不以为然，认为往好了说这是多余的财务保险，往坏了说这简直就是放高利贷。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Bruce Sellery指出，现在码农领域非常需要技术员工，码农毕业后找到工作不成问题，所以学码农的学生用不着担心自己借债付学费会发生毕业后付不起学费债务的问题，用不着选择HackerYou College of Technology码农学院推出的那种高利贷学费项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

https://hackeryou.com/about

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Jacqueline Hansen · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 教育

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Des experts canadiens se prononcent sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris

RCI | English

Anti-fat attitudes surge after celebrity fat-shaming: study

RCI | Español

Alberta va a las urnas

العربية | RCI

الجزائر: الحراك الاحتجاجي أمام تحديات متزايدة