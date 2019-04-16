魁北克省Metro食品店允许客户自带可重复使用容器装食品

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省的一家大食品连锁超市朝着减少一次性塑料包装的方向迈出了一步。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

食品超市 Metro 宣布，从下周一开始，将允许客户自带可重复使用的容器来购买已经做好的饭菜、肉类、海鲜和糕点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大达尔豪斯大学（Dalhousie University）食品分销与政策学的教授西尔万·查尔博伊斯（Sylvain Charlebois）表示，Metro 的这一决定改变了游戏规则。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他告诉加拿大广播公司，往这个方向转只是时间早晚问题，这样做对食品行业来说非常好，Metro 将成为其他零售商的仿效基准。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Metro 将遵守魁北克省粮食和农业部的特定标准，要求客户保证容器的清洁，并不得带上面有 Logo 或条形码的容器。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Charlebois 教授说，越来越多的人在转向争取 “零浪费” 的生活方式，零售业不得不跟上这一趋势。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC， Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada