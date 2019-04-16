(Jukka Jantunen)

育空地区的天鹅湖：3 千白天鹅大聚会

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 16 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大的育空地区有个鲜为人知的  “天鹅湖” ，这就是马什湖 （Marsh Lake）的 M’Clintock Bay 湾，在刚过去的这个周末，将近 3 千只天鹅齐聚这里，创了历史记录。

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加拿大广播公司报道说，上个周五到周日，飞临此地的天鹅之多，让观鸟爱好者们激动不已。

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(Jukka Jantunen)

根据正式统计数字，上周五来到 M’Clintock Bay 的小号手天鹅 –  Trumpeter Swan 为 2,763只，到了周六更多，达到 2,931只，这是有史以来的最高数字，周日数量则开始下降，为2,192只。

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育空政府野生动物观察部门的技术员斯科特·卡梅伦 （Scott Cameron）说，北部地区来接近3千只天鹅，是很大的数字，几十年来从来没有这么多过。

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中途休息

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每年春天，迁徙的天鹅都要来到马什湖的 M’Clintock 湾，靠这里的无冰水来作为歇脚的地方。

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育空地区的人每年都会涌向 Swan Haven解说中心，从远处看天鹅。

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(Jane Sponagle/CBC)

卡梅伦说，上周末很棒，3 千只鸟发出了很大的鸟声，而且这些天鹅离的不远。

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卡梅伦接着说， 小号手天鹅一个世纪前差一点就灭绝了，但以后又 “卷土重来”，近几十年来数量一直稳步攀升。

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统计不易

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在冰雪的白色背景下来统计成千上万的白天鹅数量并不容易，但卡梅伦说，目前的计算方法非常准确。

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(Jukka Jantunen)

他说，除了 3000 只白天鹅外，那里还有其他的鸟类，但研究人员凭借技巧，可以得到相当接近的天鹅数字。

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育空地区每年都在这个时节举办一年一度的 “天鹅节”  – “Celebration of Swans”，今年的天鹅节一直持续到5月5日。

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（RCI    with Karen McColl/CBC ）

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