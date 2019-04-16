春洪到，魁省一小镇被淹

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省小镇 Beauceville 的消防员们正在进行洪区救援行动，把居民们转移到高处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Beauceville 位于魁北克市以南大约 75 公里，有居民 6-7 千人，星期二（4月16日）一大早，从 Chaudière 河溢出的水淹没了道路和一些建筑物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，可以看到湍急的河水带着大冰块、树枝和其他碎片流淌而过，而且水位还在上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

消防员们正在用有平台的重型设备、气艇，把人们送到安全的地方。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当地居民 Annie Chabot 说，水来得太快了，我刚醒过来，水已经在街的那头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她和十几岁的女儿都被消防员救了出来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

消防队员说，该镇在 1991 年曾遭遇一次洪灾，之后一直平安无事，今年春季洪水又来了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近几天，由于水位升高，当地部门一直在严密监视河水的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当地教育局 Scolaire de la Beauce-Etchemin 宣布 Beauceville 的两所学校停课。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada