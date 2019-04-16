一名加拿大出租车司机因帮人越境在美国被判刑

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星期一（4月15日）在美国联邦法院，53岁的加西亚-希梅内兹（Juan Garcia-Jimenez）被判处1年零4个月有期徒刑和8680美元的罚款，这是去年被美国警方在底特律河隧道出口逮捕的六名越境者付给他的车资金额。

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加西亚-希梅内兹是危地马拉裔的加拿大公民。为了赚外快，他多次把想从加拿大去美国的越境者载到底特律河铁路隧道加拿大一侧的入口。这条水底隧道长2.5公里，连接安大略省温莎市和美国底特律市，供货运列车使用。

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穿过隧道非常危险，里面的“人行道”仅有43公分宽，而且状况不好。美国海关边检部门的一位发言人说，由于完全没有避让空间，如果人在里面时有列车经过，是要出人命的。

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有9个被美国边检人员抓住的越境者指认加西亚-希梅内兹就是把他们送到隧道口的人。此案检察官说，无法确切知道他到底偷运过多少人。

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加西亚去年八月为庆祝自己的结婚纪念日去底特律，在那里被捕。他在法庭上表示为自己行为感到后悔。

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（RCI with CP，Detroit Free Press）

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