BC省小城Penticton枪击案：一名市政府退休职员被指控多项谋杀罪

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

BC省南部内陆小城彭蒂克顿星期一（4月15日）发生造成4人死亡的枪击案后，68岁的市政府退休职员约翰.布里顿（John Brittain）向警方自首。他星期二上午首次出庭，被指控三项一级谋杀罪和一项二级谋杀罪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布里顿在当地市政府工程部工作到2016年。在枪击案中死亡的两名男性和两名女性也都是老年人，年龄在60多岁到70多岁之间。他们互相认识，同时也认识布里顿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方表示不会继续进行调查，另外也不会透露死者的姓名和他们之间的关系。此案的起因和细节需等到5月8日再次开庭后才会被逐渐披露。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一上午太平洋时间10点半左右，警方接到第一个报警电话。随后办案人员在三个不同地点找到了四具尸体。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

彭蒂克顿市长瓦西拉吉（John Vassilaki）早就认识布里顿。他说，布里顿是个很温和的人，工作称职，夫妻俩都很热心社区事务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Rhianna Schmunk, Joel Ballard and Brady Strachan）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada