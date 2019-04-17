移民家庭爱买房不爱向退休金供款

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加拿大统计局星期二公布的研究报告显示，新移民家庭来加拿大定居20年后家庭平均资产会比土生土长加拿大家庭拥有的资产价值高。

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对比研究

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加拿大统计局的这项研究以1999年到2016年的人口普查数据为基础，对移民家庭和土生土长加拿大家庭的财务状况的主要方面进行了比较分析。

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这一分析研究对移民家庭的定义是，家庭主要挣钱者的年龄在45岁到64岁之间，来加拿大至少20年。

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这一研究发现，过去二十年中符合上述定义移民家庭的平均财富从1999年的43万5千加元猛升到2016年的106万加元，增加幅度为69%。而土生土长加拿大家庭的财富从1999年平均51万9千加元的水平上升到2016年的97万9千加元，增加幅度是88%。

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财富增长

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对移民家庭财富增长速度高于土生土长加拿大家庭情况的原因，统计局分析专家们给出的解释之一是移民家庭与土生土长加拿大家庭相比更愿意把钱投入房地产领域购买房产，而土生土长加拿大家庭与移民家庭相比更愿意把钱投入注册退休金投资领域。

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根据加拿大统计局的数字，1999年时不到三分之一的加拿大移民家庭购买了房产，远远低于56.4%的土生土长加拿大家庭拥有房产的比例；而到2016年，移民家庭拥有房产的比例达到78.7%，后来居上地超过了土生土长加拿大家庭拥有房产比例74%的水平，而且趋势是这此消彼长的差距在继续扩大。

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移民家庭拥有房产的比例高、再加上正好赶上百年不遇的加拿大房地产市场长达十几年的黄金牛市，这让加拿大移民家庭的财富增长进入了快车道。

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加拿大统计局的数字显示，移民家庭财富增长69%靠的是房产增值；相比之下土生土长加拿大家庭的财富增长只有39%来自房产增值。

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但在退休金财富增长方面移民家庭却落在后面。加拿大统计局的分析显示，土生土长加拿大家庭财富的增长有三分之一来源于退休金资产的增值，而移民家庭财富增长只有17%来自退休金资产的增值。

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光鲜的背面

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加拿大Dalhousie大学研究政治和社会问题的专家Howard Ramos认为，移民家庭重视买房、不那么重视退休基金投资可能与他们中许多人在加拿大无法找到稳定的工作、不得不成为自顾职业者谋生的因素有关；这让他们有了钱后优先考虑进入房地产市场买房，他们认为买房既解决了住房问题也是很好的投资。

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为了投资房地产市场，移民家庭背负了沉重的债务负担。加拿大统计局的研究显示，2016年加拿大移民家庭的负债率是每一块加元的收入就有2.17加元的债务负担，其中最主要的债务是房贷；相比之下土生土长加拿大家庭每一加元的收入只负担1.27加元的债务。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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