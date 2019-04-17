Darryl Dyck/Canadian Press

移民家庭爱买房不爱向退休金供款

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 17 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大统计局星期二公布的研究报告显示，新移民家庭来加拿大定居20年后家庭平均资产会比土生土长加拿大家庭拥有的资产价值高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对比研究

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局的这项研究以1999年到2016年的人口普查数据为基础，对移民家庭和土生土长加拿大家庭的财务状况的主要方面进行了比较分析。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一分析研究对移民家庭的定义是，家庭主要挣钱者的年龄在45岁到64岁之间，来加拿大至少20年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一研究发现，过去二十年中符合上述定义移民家庭的平均财富从1999年的435千加元猛升到2016年的106万加元，增加幅度为69%。而土生土长加拿大家庭的财富从1999年平均519千加元的水平上升到2016年的979千加元，增加幅度是88%

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

财富增长

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新移民的涌入让多伦多这样的大城市公寓楼市场供不应求 / Pawel Dwulit/Canadian Press

对移民家庭财富增长速度高于土生土长加拿大家庭情况的原因，统计局分析专家们给出的解释之一是移民家庭与土生土长加拿大家庭相比更愿意把钱投入房地产领域购买房产，而土生土长加拿大家庭与移民家庭相比更愿意把钱投入注册退休金投资领域。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大统计局的数字，1999年时不到三分之一的加拿大移民家庭购买了房产，远远低于56.4%的土生土长加拿大家庭拥有房产的比例；而到2016年，移民家庭拥有房产的比例达到78.7%，后来居上地超过了土生土长加拿大家庭拥有房产比例74%的水平，而且趋势是这此消彼长的差距在继续扩大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

移民家庭拥有房产的比例高、再加上正好赶上百年不遇的加拿大房地产市场长达十几年的黄金牛市，这让加拿大移民家庭的财富增长进入了快车道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局的数字显示，移民家庭财富增长69%靠的是房产增值；相比之下土生土长加拿大家庭的财富增长只有39%来自房产增值。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

但在退休金财富增长方面移民家庭却落在后面。加拿大统计局的分析显示，土生土长加拿大家庭财富的增长有三分之一来源于退休金资产的增值，而移民家庭财富增长只有17%来自退休金资产的增值。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

光鲜的背面

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大Dalhousie大学研究政治和社会问题的专家Howard Ramos认为，移民家庭重视买房、不那么重视退休基金投资可能与他们中许多人在加拿大无法找到稳定的工作、不得不成为自顾职业者谋生的因素有关；这让他们有了钱后优先考虑进入房地产市场买房，他们认为买房既解决了住房问题也是很好的投资。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了投资房地产市场，移民家庭背负了沉重的债务负担。加拿大统计局的研究显示，2016年加拿大移民家庭的负债率是每一块加元的收入就有2.17加元的债务负担，其中最主要的债务是房贷；相比之下土生土长加拿大家庭每一加元的收入只负担1.27加元的债务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Pete Evans · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

L'Alberta vote à droite sur fond de crise pétrolière et de colère populaire

RCI | English

Anti-fat attitudes surge after celebrity fat-shaming: study

RCI | Español

Martha Bátiz presentará Boca de Lobo e Historias de Montreal en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2019

العربية | RCI

التعديلات الدستورية في مصر: تثبيت الاستقرار على حساب الديمقراطية؟

Radio-Canada.ca CBC.ca
Coup d'éclat environnementaliste à Montréal et à LondresL’ex-président du Pérou a tenté de mettre fin à sa vie afin d'éviter son arrestationDes environnementalistes du Québec défendent la taxe carbone fédérale en cour en OntarioParis lance un concours international pour remplacer la flèche de Notre-Dame de ParisDéflagration à l'Aluminerie de BécancourModernisation de la Loi sur les langues officielles : vers un accès égal à la justiceSiège d'appoint obligatoire pour presque tous les enfants jusqu'à 9 ansL’organisme caritatif de Léonie Tchatat n’a fait aucune dépense de charité en trois ansRevenus du cannabis : amertume dans le monde municipalDes coquerelles au quartier général de la Sûreté du Québec
Peru ex-president Garcia, embroiled in corruption probe, shoots himselfHigher food prices help push Canada's inflation rate up to 1.9% in MarchTrump administration moves to expand detention of migrantsNotre-Dame to be closed for up to 6 years, cathedral's rector saysCarbon tax: Court hears from taxpayers, environmentalists, Indigenous groupCouple says they were scammed by Dominican casino on resort, bullied into paying $6,500U.K. tourists evicted from Niagara Falls hotel for supporting striking cafe workersOilpatch hopes investment flows back to Alberta after big Kenney win'The dilemma is the authenticity': What it will take to rebuild Notre-DameJason Kenney won big — and the Ottawa-Alberta relationship is about to get unruly