有外国口音的医生难获病人信任

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加拿大阿尔伯塔大学的一项研究显示，讲话有外国口音的医生会被患者认为在专业能力上不如讲话没有口音的本地人医生。

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这一研究报告的主笔Lorelei Baquiran星期二表示，他们研究团队对医生讲话的口音是否会影响别人对他们工作能力的判断这个问题很感兴趣。

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Lorelei Baquiran的研究方案是让参加试验的华裔加拿大人和欧洲裔加拿大人分成两组听医生讲话的录音，一组参加试验的人听到的是英语带有中国口音的医生的讲话录音，另一组听到的是带有本地加拿大口音医生的讲话录音，并让他们据此给医生的专业能力打分。

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试验结果是，不论医生讨论的病情严重程度如何，参加试验的人对带有中国口音医生专业能力的打分明显较低，对带有本地加拿大口音医生的专业能力打分明显较高。

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加拿大医生队伍中有18%的医生或者是在加拿大之外出生、或者是在外国医学院接受的医疗教育。

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