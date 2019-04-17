阿尔伯塔省选肯尼的联合保守党大胜

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阿尔伯塔省大选结束，虽然最后的计票工作还没有完全结束，但肯尼领导的联合保守党UCP获得大胜、组成多数党政府执政的大局已定，原新民主党省长诺特利已经承认败选。

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到星期二早晨为止的计票结果显示，联合保守党获得省议会的63个议席，而原来执政的新民主党只获得24个议席，其他三个政党没有获得任何议席。

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如果说新民主党在上次阿尔伯塔省选中赢得胜利、成为阿尔伯塔省第一个获得执政资格的新民主党政府有些出人意料的话，这次肯尼领导的联合保守党让新民主党政府只干了一届就下台却并不出人意料。

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加拿大政坛分析家们认为，选民在这次阿尔伯塔省选中关心的最主要问题是要选出能够振兴阿尔伯塔省经济的政党；不少选民对诺特利的新民主党政府在执政期间未能解决主要的经济问题感到失望。

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肯尼的获胜对特鲁多的自由党联邦政府也构成威胁。肯尼坚决反对前新民主党省政府和特鲁多联邦政府的碳税、誓言上台执政后为保护阿尔伯塔省的利益绝不退让。

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肯尼说，联合保守党政府上台后要推出的第一个法案就是取消阿尔伯塔省现在实施的碳排放税措施，如果特鲁多的自由党联邦政府把联邦碳税强加给阿尔伯塔，则阿尔伯塔省政府会采取各种手段加以反击。

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RCI with David Thurton · CBC News

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