魁北克省警察局总部大楼蟑螂成灾

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省警察局 Sûreté du Quebec（SQ）位于蒙特利尔市的总部大楼正在受到蟑螂的困扰。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，在 SQ 大楼的几乎每个楼层、电梯、走廊、卫生间和办公室里都能发现蟑螂。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自 2017年以来，SQ 已经 50 次启用灭虫服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

SQ 的总部位于 Parthenais Street 的1701 号，大楼的业主是魁省省级机构 Société québécoise en infrastructures（SQI）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据加拿大广播公司获得的信息，2017 年 5 月，该大楼为灭蟑螂设置预算 20,340 加元，2018 年 5 月，大楼把灭蟑螂的年度预算增加到近 36,000 加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省警察局称自己是大楼的租户，拒绝对此情况发表评论。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但警察局工会的主席 Pierre Veilleux 说，正在认真对待，以寻找最佳解决方案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大楼业主 SQI 声称这个大楼近年来维护得很好。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

SQI 的发言人Martin Roy 说，几年来对该建筑进行了频繁的维护工作，包括更换电梯、修理电气入口、更换供暖、通风和空调设备等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着说，该建筑物中出现的蟑螂是美洲蟑螂，而不是德国蟑螂，通常德国蟑螂与不干净有关系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC，Radio Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada