新不伦瑞克省部分地区洪灾迫在眉睫

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在新不伦瑞克省，随着本周预报的降雨量增多，圣约翰河 （St. John River）沿岸的一些社区正在紧密关注河水上涨情况，并进行应急准备。

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加拿大广播公司报道说，新不伦瑞克省发布的 5 天洪水预报显示，在弗雷德里克顿（Fredericton）、 Jemseg 和 Maugerville 等地，本周日之前河水水位将达到或超过洪水线。

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新省紧急措施组织的发言人杰弗里·唐尼 （ Geoffrey Downey）说，这条河的水位从北到南都在升。

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预计弗雷德里克顿的水位将上升至 7.6 米，而该市的洪水线为 6.5米。

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在 Maugerville，预计水位将达到 6 米的洪水线，在 Jemseg，水位可能达到 4.4米，该地区的洪水线为 4.3米。

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杰弗里·唐尼敦促居民们密切监测水位上升的情况，并准备好 72 小时的应急生活用品。

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他说，人们不能忽视，应该准备好足够 3 天的水、食物、药物、宠物食品，以及用电池的收音机、手电筒、衣服、现金等等。

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（RCI with CBC）

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