食品更贵了： 加拿大三月通胀率升至 1.9%

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加拿大统计局表示，尽管汽油便宜，但食品、房租和抵押贷款开支的上涨，使今年3月份加拿大的年通货膨胀率达到 1.9% 。

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在星期三（4月17日）公布的报告中，统计局表示，加拿大的通胀率从 2 月份的 1.5% 上升至 3 月份的 1.9%， 1.9% 的数字符合经济学家们的普遍预期。

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在统计局跟踪的 8 个主要消费领域，成本均出现上涨，要不是因为过去 12 个月里汽油价格下跌了 4.4%，整体通胀率可能更高。

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加拿大统计局说，如果把能源价格剥离出去，2019 年 3 月的通胀率则将为 2.2%。

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新鲜蔬果价格大增

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食品价格增加是推高 3 月数据的一个重要原因。

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在过去一年中，加拿大新鲜蔬菜的价格上涨了 15.7%，而新鲜水果的价格几乎上涨了 8.6%。

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与此同时，肉类虽然在涨价，但上涨幅度要小得多，过去一年仅上涨了 1.85%。

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乳制品和鸡蛋涨价了 2.46%，在过去的一年里，烘焙食品的价格上涨了不到 2%。

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总体而言，3 月份食品的通胀率从 2月份的 3.2% 上升至 3.6%。

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房贷和保险支出上升

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与此同时，与去年同期相比，加拿大的抵押贷款支出增加了 8.1%，汽车保险支出增加了 5.6%。

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上个月天然气价格同比下降 4.4%，互联网成本下降 9.2%，旅行开支下降 6.4%。

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BC省通胀率最高

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从地区来看，各省和地区的通胀率涨幅不一样，但每个省份的通货膨胀率都有所上升。

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不列颠哥伦比亚省 BC 的 3 月通胀率增幅最高，为 2.6%，爱德华王子岛省 PEI 的增幅最小，为 1%。

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以下是各省 2019 年 3 月份的通胀率（括号内为2019年2月通胀率）：

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纽芬兰和拉布拉多：1.2%（0.5%）

爱德华王子岛：1.0%（0.4%）

新斯科舍省：1.3%（1.0%）

新不伦瑞克省：1.6%（0.9%）

魁北克省：1.8%（1.3%）

安大略省：1.8%（1.5%）

马尼托巴省：2.3%（2.0%）

萨斯喀彻温省：1.8%（1.3%）

阿尔伯塔省：2.3%（1.6%）

不列颠哥伦比亚省：2.6%（2.2%）

下周三央行公布新利率决定

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加拿大皇家银行高级经济学家 Josh Nye 在一份分析报告中写道，年通胀率在年初接近 1.5% ，但在 3 月份反弹至近 2%，这主要是由于能源的原因，继去年底全球油价下跌导致汽油价格下滑后，近来汽油价格在继续逆转。

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加拿大的经济在 2018 年的最后三个月突然减速。

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但加拿大央行行长斯蒂芬·波罗兹预测，这种疲软是暂时的，经济在 2019 年下半年将会加速。

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自 2017 年7月以来，央行已经 5 次上调其基准利率，下周三（4月24日）央行将公布新的基准利率决定，但专家们普遍预计央行将维持利率不变。

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（RCI with CBC）

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