你收到保守党的短信了吗？政治短信有风险，点击链接需谨慎

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上个月底，无数住在安大略、新不伦瑞克、曼尼托巴和萨斯喀彻温四省的加拿大人收到了一封短信。这封随机发给千万手机用户的短信来自保守党。它告诉发信人，赶快把油箱加满，因为联邦碳税一实施，汽油就要涨价了。

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这种不请自来的短信被称为垃圾短信。和垃圾邮件一样，它们通常是推销各种商品和服务的广告。但是CBC记者Emily Chung采访到的几位互联网专家提醒说，随着2019年联邦大选的临近，加拿大人可能会收到越来越多的来自各党候选人的政治垃圾短信。这不仅是为了宣传自己打击政敌，也是为了收集选民的个人信息。

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政治垃圾短信如何获得收信人的个人信息？

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最直接的方式就是跟你要。一位网名为denavsworld的多伦多市民在推特上晒出了他收到的短信：“这里是安德鲁.希尔。特鲁多的碳税下周一将会提高油价。所以加满你的油箱吧！为取消碳税出力，请点击此处：……”如果你点进短信所附的网址，就会看到另一则短信式文字，内容也是反碳税，并邀请你在文末的几行空白处留下你的姓名，邮政编码和电邮，如果你也反对碳税的话。

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根据保守党的隐私政策，留下这些信息意味着你同意被列入该党的电邮名单。但即使你看看就走不留名，只要点击网址，发信者就会有所收获。因为每一封短信所附的网址都有一个不同的后缀，一被点击，对方就知道是哪个手机的主人点的。

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渥太华大学的互联网政策专家和律师伊斯雷尔（Tamir Israel）在接受CBC采访时说，收到短信的人如果回复，或是点击短信所附网址，发信者就会知道这个电话号码确有其人，并建立你的档案，查看你浏览了其网站的哪些部分，还可以在你的浏览器上装cookie，以便了解你的上网习惯和喜欢去的网站。

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根据保守党网站上的隐私政策，该党确实会通过使用cookie 来收集“非个人信息”。

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另外，垃圾短信和电邮里的链接仍然是传播电脑病毒的主要方式。尽管保守党表示自己的网站绝对安全，但是却无法防止黑客或水军以该党的名义发短信。伊斯雷尔说，如果你实在想看链接里的内容，最安全的方式是用一个匿名浏览器做谷歌搜索。

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政治短信不受加拿大反垃圾邮件法律的限制

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许多人不喜欢收到这类短信。denavsworld 是其中之一。他在推特上说，他从未把自己的电话号码给过任何与保守党有关的人，却还是收到了短信。他因此向加拿大反垃圾邮件机构（CASL）提出了投诉。

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但是政治短信并不受加拿大反垃圾邮件法律的限制。伊斯雷尔说，目前加拿大对政党的网络造势缺少规范，导致它们要收集公民信息也好，群发垃圾短信也好，几乎可以想怎么来就怎么来。

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他希望加拿大制定相关法律限制政治短信，保护选民个人信息。例如规定发信者公开身份，让收信者可以选择拒绝和退出。

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不想收到这类短信怎么办？

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大选临近，政治短信会越来越多。保守党已经表示今后将继续使用这种造势方式。如果你不想收到这类短信，屏蔽发信人号码是没有用的，因为对方下一次会用不同的号码。

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伊斯雷尔建议和发短信的候选人或政党联系，要求把你的名字从他们的名单上除去。他们不一定会照办，但是回复短信还是比点击链接安全。保守党的外联负责人汉恩（Cory Hann）也建议可以回复“取消”或“停止”，或者给保守党总部打电话。

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当然，无论是回复短信还是打电话，你的电话号码都会被证实有效，你因此可能会被列入一份“号码已证实”的垃圾邮件发送名单。

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（RCI with CBC News, Emily Chung）

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