多伦多医生成功进行北美首例配对移植肝脏手术

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去年7月9日，多伦多市大学医疗网（UHN）的器官移植医生在十二个小时中同时进行四例手术，为两位患者移植了肝脏。据信这是北美首例“配对”肝脏捐献和移植。星期二（4月16日），有关的医生和患者在多伦多总医院召开新闻发布会，正式对外界公布了手术情况。

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接受肝脏移植的两名患者之一是54岁的穆罕默德.汗（Muhammad Khan）。他在2017年被诊断出非酒精性肝硬化，需要进行移植手术。他的妻子愿意捐出一部分肝脏，但是两人的血型却不匹配。38岁的彼得伯勒市民凯莉.布莱恩（Kelly Bryan）是少有的O型阴性血，可与所有血型匹配。她同意把一半肝脏捐给穆罕默德.汗。而汗的妻子希娜则把自己的肝脏捐献出一半给另一位患者。

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穆罕默德.汗在新闻发布会上称布莱恩是天使，向她表示深深的感谢。这次配对捐赠多亏她的慷慨才得以实现。

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布莱恩说，虽然他们不是自己的亲人或朋友，但他们是别人的亲人、朋友和爱人。他们应该得到一个新的肝脏和新生活。

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目前在安大略省有将近300名患者需要做肝移植手术，每年都有50到100人在等待中病故。

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（RCI with CP ）

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