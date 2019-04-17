无人竞选：新不伦瑞克省自由党领袖将由前加拿大众议院侍卫长维克斯担任

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在2014年的渥太华枪击案中立下大功的前加拿大众议院侍卫长维克斯（Kevin Vickers）将自下星期三（4月24日）起担任新不伦瑞克省自由党领袖。由于唯一的一位竞选者决定退出，该党高层星期二晚上举行会议，决定取消原定于六月份召开的党魁选举大会，维克斯自然当选。

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前党领袖加伦特（Brian Gallant ）在去年9月的省选中落败，随后又没有赢得议会信任投票。

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62岁的维克斯曾在加拿大皇家骑警任职多年，2005年开始担任加拿大众议院侍卫长。在2014年10月22日的议会山枪击案中，他以过人的冷静和职业警察的身手阻击闯进议会大厦的枪手，受到各党议员的赞扬和感谢。此后他被时任总理哈珀任命为加拿大驻爱尔兰大使,今年刚刚卸任。

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62岁的维克斯在政坛是新手。他表示自己的政治理念不限于一党，经济上偏保守主义，但是拥有进步价值观，并且在环境问题上“比绿党还要绿”。

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（RCI with CBC News, Jacques Poitras）

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