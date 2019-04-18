2019年第一季度：世界麻疹病例暴增

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在2019年第一季度，世界范围内的麻疹病例翻了将近 4 倍。

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世界卫生组织（WHO）本周表示，与去年同期相比，全球麻疹病例今年前三个月暴增， 非洲最为严重。

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世界卫生组织在一份声明中表示，2019 年到目前为止，170个国家向世卫组织报告了 112,163 个麻疹病例。

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而去年同期，有163 个国家报告了 28,124 例麻疹病例，就是说全球范围内麻疹病例翻了接近4倍。

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世卫组织同时表示，这只是初步数字，仍不完整，据专家估计，全世界报告的病例不到实际情况的十分之一。

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非洲疫情最严重

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非洲是麻疹疫情最严重的地区，今年前三个月麻疹病例增加了700%（与上一年相比）。

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其次分别是欧洲（+ 300%）、地中海地区 （+ 100%）、美洲（+ 60%）和东南亚/西太平洋地区（+ 40%）。

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世界卫生组织说，麻疹疫情在刚果、埃塞俄比亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、马达加斯加、缅甸、菲律宾、苏丹、泰国和乌克兰相当猖獗，已经造成了多人死亡，主要是在幼儿。

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世卫组织还说，最近几个月，在整体免疫覆盖率高的国家，特别是在美国、以色列、泰国和突尼斯，麻疹病例也达到顶峰，主要是未接种疫苗的人群患病。

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西方 “反疫苗” 运动

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在2016年以前，麻疹病例一直在逐渐减少，但现在又卷土重来。

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麻疹是世界上最具传染性的疾病之一，没有可治愈的治疗手段，但可以通过两种 “安全有效”的疫苗来预防麻疹。

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加拿大 蒙特利尔犹太人总医院的传染性微生物学家Kar Weiss 表示，世界上有一些地方，如叙利亚、伊拉克或乌克兰，由于社会和政治不稳定，很难建立疫苗接种计划，并进行监测。因此，产生麻疹病灶就更为常见。

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发达国家对疫苗不信任，而贫困国家得不到疫苗，从而导致麻疹正在全世界重新爆发。

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接种疫苗

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据世界卫生组织称，2017 年，全球的麻疹死亡人数为 110,000人。

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这种疾病的症状为高烧，然后是出现红疹，带病毒者在红疹出现前后的4 天都具有高传染性。

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在脆弱人群中，麻疹还可能导致严重的并发症，包括呼吸系统（肺部感染）和神经系统（脑炎）的并发症。

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世界卫生组织再次强调接种疫苗的重要性，因为接种疫苗不但是保护自己，也是在保护那些免疫系统脆弱的人。

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（RCI with AFP, Radio Canada）

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