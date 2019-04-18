加拿大二月贸易逆差缩小，与美国顺差加大

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由于油价反弹，加拿大在 2019 年头两个月的贸易逆差小于预期，但周三（4月17日）公布的数据显示，加拿大的出口领域仍在苦苦挣扎。

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加拿大 2 月份的贸易逆差为 29 亿加元，低于预期，与 1 月 31 亿加元的逆差额相比，有所下降。

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然而，分析家们说，贸易平衡的改善是由于原油价格走强，这掩盖了几乎所有其他行业的前景恶化。

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统计局的报告说，加拿大 2 月份出口下降了 1.3%，而进口下降 1.6%。

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今年 2 月，加拿大进口的黄金、电子产品、工业机械、消费品和汽车零件都出现减少。

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与此同时，加拿大各行各业的出口也都下降，2 月份非能源领域的出口下降 4%，降至12个月以来的最低水平。

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对美国贸易顺差加大

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在与美国的双边贸易中，加拿大的出口增幅远远高于进口增幅。

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美国是加拿大最大的贸易伙伴，加拿大与美国之间是贸易顺差，顺差额在1月份为26亿加元，2月份则扩大至35亿加元。

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（RCI with CBC）

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