魁省新规：9 岁以下儿童坐汽车必须有儿童座椅

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据魁北克省的新 “公路安全法规”（le Code de la sécurité routière），从星期四（4月18日）开始，身高不到 145 厘米或年纪不满 9 岁的儿童，在做汽车时必须用儿童座椅。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省汽车保险委员会（SAAQ）说，不遵守新规，开车者可被罚 80 至100 加元，并被扣 3 分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

SAAQ 发言人 Mario Vaillancourt 表示，新规定将有助于防止孩子在发生车祸的情况下受到严重伤害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，根据世界各地的研究，让儿童坐在加高座椅上，有助于保护他们的安全。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

SAAQ 还建议 12 岁以下的儿童坐在汽车的后排，但这不是强制性的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

座椅把伤亡风险降低 70%

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据 SAAQ 的数据，魁北克省每年有超过 1000 名 9 岁以下的儿童成为交通事故的受害者，儿童座椅可以把孩子严重受伤或死亡的风险降低 70%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

父母们应该使用三种类型的座位：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

体重低于10 公斤的新生儿应该用婴儿座椅;

体重超过10 公斤的儿童需要用儿童安全座椅;

体重超过18 公斤的儿童需要用加高座椅，直到其身高或年龄达到 SAAQ 规定的标准。

不用二手座椅

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

SAAQ 还提示说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

儿童座椅必须带有加拿大交通部的合规标签，从另一个国家购买儿童座椅是非法的，因为各国标准不一样。

强烈建议不要用二手座椅，加拿大卫生部禁止转售或出借在 2012 年之前制造的汽车儿童座椅。

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada