加拿大省、市政府争抢大麻收入

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加拿大大麻合法化后从大麻销售中获得的税收联邦政府、省政府和市政府都要分一杯羹。联邦和省政府由于有自己征收销售税的权力因此当仁不让的捷足先登，而没有权力征收自己销售税的市政府开始抱怨联邦和省政府没有兑现承诺，没有把一部分大麻销售税返回给市政府，以补偿市政府为实现大麻合法化而产生的大笔开支。

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城市抱怨

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加拿大一些主要城市的市长们指出，大麻合法化6个月以来，加拿大主要城市花在与大麻合法化有关事务方面的开支超出预期，但却基本上没有从联邦政府和省政府得到财政补偿。

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加拿大马尼托巴省会城市温尼伯市长Brian Bowman指出，温尼伯市已经由于鸦片类街头毒品泛滥造成的公共安全和公费医疗开支而不堪重负，现在又加上与大麻合法化有关的各种各样的开支，这实在是雪上加霜；而省政府又拒绝与温尼伯市政府分享其从联邦消费税中得到的分成。

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这位温尼伯市长列出的与大麻合法化有关的开支包括，警察执法开支、培训警察队伍的开支、培训城市法规检查员的开支、改变街区规划准许大麻零售店经营的开支等，一年约352万加元。

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与烟酒专卖类似

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温尼伯市长Brian Bowman指出，应该从烟酒专卖法规实施过程出现的问题中汲取教训，过去在几十年的时间里省政府囊括了从烟酒专卖中获得的收入，而让市政府承担烟酒问题的社会成本。

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阿尔伯塔省卡尔加里市共批准了24家大麻零售店开张营业，是加拿大各城市中人均大麻商店最多的城市。卡尔加里市政府的估算是，从2018年4月到2019年12月该市要为大麻合法化支付的开支会达到1千万加元，而阿尔伯塔省政府承诺拨付的大麻税收收入却只有区区380万加元。

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食品大麻会让问题更严重

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卡尔加里市长Naheed Nenshi认为，在食品大麻被准许在大麻零售店销售后市政府与大麻有关的开支会进一步增加，会让市政府更加不堪重负。

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在加拿大大麻合法化后，联邦自由党政府把从大麻中获得税收的四分之一留下，剩下的75%拨给省政府，期望省政府把25%的大麻税收转交给市政府。

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但根据加拿大市政府联合会的统计，加拿大十个省中只有三个省政府公布了其与市政府分享联邦大麻税收的方案。安大略省承诺在今后两年内给市政府播出4千万加元的大麻税收，魁北克省政府承诺在今后两年内拨出6千万加元，而阿尔伯塔省政府的承诺是在今后两年内给市政府拨出1120万加元的大麻税收。

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不过，对于加拿大广播公司记者提出的省政府从联邦政府获得了多少大麻税收拨款的问题，安大略省、魁北克省和阿尔伯塔省政府都还没有给出回答。

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RCI with Hannah Thibedeau · CBC News

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