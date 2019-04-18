Graham Hughes/THE CANADIAN PRESS

加拿大省、市政府争抢大麻收入

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 18 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大大麻合法化后从大麻销售中获得的税收联邦政府、省政府和市政府都要分一杯羹。联邦和省政府由于有自己征收销售税的权力因此当仁不让的捷足先登，而没有权力征收自己销售税的市政府开始抱怨联邦和省政府没有兑现承诺，没有把一部分大麻销售税返回给市政府，以补偿市政府为实现大麻合法化而产生的大笔开支。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Ryan Remiorz/Canadian Press

城市抱怨

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大一些主要城市的市长们指出，大麻合法化6个月以来，加拿大主要城市花在与大麻合法化有关事务方面的开支超出预期，但却基本上没有从联邦政府和省政府得到财政补偿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大马尼托巴省会城市温尼伯市长Brian Bowman指出，温尼伯市已经由于鸦片类街头毒品泛滥造成的公共安全和公费医疗开支而不堪重负，现在又加上与大麻合法化有关的各种各样的开支，这实在是雪上加霜；而省政府又拒绝与温尼伯市政府分享其从联邦消费税中得到的分成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位温尼伯市长列出的与大麻合法化有关的开支包括，警察执法开支、培训警察队伍的开支、培训城市法规检查员的开支、改变街区规划准许大麻零售店经营的开支等，一年约352万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Denis Dossman / CBC

与烟酒专卖类似

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温尼伯市长Brian Bowman指出，应该从烟酒专卖法规实施过程出现的问题中汲取教训，过去在几十年的时间里省政府囊括了从烟酒专卖中获得的收入，而让市政府承担烟酒问题的社会成本。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省卡尔加里市共批准了24家大麻零售店开张营业，是加拿大各城市中人均大麻商店最多的城市。卡尔加里市政府的估算是，从2018年4月到2019年12月该市要为大麻合法化支付的开支会达到1千万加元，而阿尔伯塔省政府承诺拨付的大麻税收收入却只有区区380万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

食品大麻会让问题更严重

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡尔加里市长Naheed Nenshi认为，在食品大麻被准许在大麻零售店销售后市政府与大麻有关的开支会进一步增加，会让市政府更加不堪重负。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

在加拿大大麻合法化后，联邦自由党政府把从大麻中获得税收的四分之一留下，剩下的75%拨给省政府，期望省政府把25%的大麻税收转交给市政府。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但根据加拿大市政府联合会的统计，加拿大十个省中只有三个省政府公布了其与市政府分享联邦大麻税收的方案。安大略省承诺在今后两年内给市政府播出4千万加元的大麻税收，魁北克省政府承诺在今后两年内拨出6千万加元，而阿尔伯塔省政府的承诺是在今后两年内给市政府拨出1120万加元的大麻税收。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，对于加拿大广播公司记者提出的省政府从联邦政府获得了多少大麻税收拨款的问题，安大略省、魁北克省和阿尔伯塔省政府都还没有给出回答。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Hannah Thibedeau · CBC News 

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Sentir le cancer en clinique bien avant l'apparition des symptômes

RCI | English

Low scam awareness predicts dementia: study

RCI | Español

“Nido de Mantis” del cineasta cubano Arturo Soto presentada en primicia canadiense en Ottawa

العربية | RCI

قراءة في الفوز الكاسح للمحافظين في ألبرتا قبل ستة أشهر من الانتخابات الفدرالية

Radio-Canada.ca CBC.ca
Le fédéral paiera des millions pour accueillir les élèves de Mont-Bleu à AsticouTrump n'a demandé aucun caviardage dans le rapport Mueller, assure BarrQuel nouveau mandat pour Investissement Québec?Que doit-on surveiller dans le rapport Mueller?Une cathédrale « éphémère » en bois sur le parvis de Notre-Dame?La vente de bière dans les dépanneurs ontariens pourrait coûter plus de 100 M$Formations des cadets : les occasions se font rares pour les francophones unilingues, se défend la GRCLes films de Xavier Dolan et de Monia Chokri sélectionnés au Festival de CannesVoitures électriques : la subvention de 5000 $ d'Ottawa en vigueur le 1er maiDes poursuites intentées contre les utilisateurs canadiens de BitTorrent
Canada exempts $110M more of U.S. imports from retaliatory tariffs'I'm feeling good': Alex Trebek shares update on cancer treatmentEnvironment charities may benefit from new Alberta premier's vow to fight themOttawa plans to make Trans Mountain decision by June 18Mueller report did not find that Trump team conspired with Russia: U.S. attorney generalMedical malpractice suits are an uphill battle — here's whyNow the campaign is over, Albertans will see if Jason Kenney can put the province back to workPBO launches new service to cost out party platforms, despite the political risksDoug Ford's 'beer in corner stores' plan could leave taxpayers on the hook for hundreds of millions of dollarsRevenu Quebec number connects callers to 'hottest chat line in town'