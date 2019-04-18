环境部长告诫肯尼要负起减排责任

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在阿尔伯塔省选民星期二选出肯尼领导的联合保守党政府后，加拿大联邦自由党政府环境部长Catherine McKenna隔空喊话，告诫这位新上任的新省长别忘了政府领导人肩负的减少温室气体排放的责任，解决地球变暖问题人人有责。

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Catherine McKenna在温哥华宣传特鲁多自由党政府新预算中推出的财政补贴购买零排放电动汽车的政策时指出，科学家们的研究显示加拿大北部地区的升温速度三倍于全球升温速度，地球变暖可能是人们现在面临的最主要挑战，需要加拿大联邦和各省政府的共同努力来减少温室气体排放量。

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阿尔伯塔新省长肯尼在竞选阶段多次承诺上台后要废除其前任新民主党政府实行的碳税措施，现在阿尔伯塔省收取的碳排放税是每吨温室气体30加元。

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加拿大最大省份安大略省保守党政府上台后已经废除了前任自由党政府实行的碳税措施。

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特鲁多自由党政府从2019年开始对没有实施或实施后又取消碳排放税的省份实施联邦碳排放税，第一年的收费标准是每吨温室气体收税20加元；同时联邦政府对有关省份的家庭提供财政补贴。

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目前受到联邦政府碳税措施影响的省份有新布伦瑞克省、安大略省、马尼托巴省和萨斯喀彻温省。如果肯尼取消阿尔伯塔省的碳税，则阿尔伯塔省也将被纳入联邦政府的碳税计划。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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