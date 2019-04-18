魁省税局热线号码接通后竟是单身约会热线

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住在魁北克省Gatineau市的男子Jean-François Dorais经历了一段让他哭笑不得的事情。

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他的同伴今年2月、3月和4月份从魁北克省税务局收到的赡养费通知单上都列有联系魁北克省税务局的免费热线号码，Jean-François Dorais打通该热线电话后对方说的话让他吃了一惊，那边娇媚的女性声音说“欢迎你接通本市最火爆风情的热线”。

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Jean-François Dorais说他先是觉得这事离谱得可笑，随后又感到担心有人会成为这些莫名其妙的所谓热线电话的牺牲品，已经有太多冒充税务局的诈骗电话在骚扰民众；此外，这样的事情也让民众对税务局的信心受到负面影响，如果税务局连一个电话号码都会出错，那其税收的计算又是否可靠呢？

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魁北克省税务局的公共关系部主任Stéphane Dion说，出现在赡养费通知单上的免费热线电话号码是税务局过去曾经使用、但早已废弃不用的号码，不应该再出现在税务局的信件上，税务局对此非常抱歉；这个号码随后被电话公司分配给一个单身人士热线聊天公司使用。

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