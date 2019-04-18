加拿大联邦和省级政坛再次变成“男性俱乐部”

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2013年的加拿大省/地区领导人联席会议，省长“全家福”上有六位女性。四个人口大省，安大略，BC省，魁北克和阿尔伯塔全部由女性担任省长。但是她们在接下来的几年中先后落马，无一人再次当选。本星期二（4月16日）阿尔伯塔省选，省长诺特利（Rachel Notley）成为六年来的第七位下台的女省长。

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《多伦多星报》专栏作者埃贝尔（Chantal Hébert ）在接受Radio-Canada采访时说，阿尔伯塔省选后，加拿大联邦和省两级政府领导层再次回到清一色的男性俱乐部，和1956年的政坛一模一样。而且由于“候补团队”中也没有重量级女性，这种状况短期内不会改变。纵观全国，目前加拿大最重要的女性领导人是蒙特利尔市长普兰特（Valérie Plante）。

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加拿大政坛从未有女性再次当选

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埃贝尔说，诺特利星期二晚上的失败并不是特例。加拿大联邦成立以来，总共有十一位女性担任过省和联邦领导人，她们当中没有一个成功地再次当选。加拿大唯一的女总理坎贝尔（Kim Campbell）甚至没能当选。她在接任当时执政的进步保守党领导人后成为总理，四个月后在她的第一次大选中落败，执政仅132天。

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渥太华大学政治学教授泰里耶 (Geneviève Tellier) 把这种现象称为跌落“玻璃悬崖”。她在接受CBC采访时解释说，这些女性在党内发生危机的关头被推举出来掌舵，一旦风平浪静，省长的宝座就坐不稳了。BC省的克拉克（Christy Clark），安大略省的韦恩（Kathleen Wynne），阿尔伯塔省的雷德福德（Alison Redford）和纽芬兰省的邓德代尔（Kathy Dunderdale）都是在党内动荡时上台的。

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本周二败选的阿尔伯塔省长诺特利的上台过程和她们不太一样。她在当选党领袖之后，带领阿尔伯塔省新民主党赢得了2015年的省选。但她也是在阿尔伯塔省经济因石油价格下跌受到重创、省预算赤字达到有史以来最高时上台的。

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政坛女性面对的评判

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卡尔加里大学政治学教授托马斯（Melanee Thomas）认为，女性政治领袖无论属于哪个政党，主张哪种政策，受到的评判总是更多地和她们的性别联系在一起。前安大略省长韦恩说，政坛女性受到的批评更加苛刻。她们的穿着，甚至嗓音都会成为批评者的靶子。

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泰里耶说，女性政治领袖通常更注重协作，有些人因此认为她们不够坚定，缺乏决断。大家觉得从政的女人做事就该像男人一样。这种看法将会随着时间慢慢改变。

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未来会怎样？

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诺特利在省选揭晓后的讲话中鼓励女性继续积极参与政治，不要因一时的挫折气馁。“有时候好像你往前走两步就不得不后退一步。但是希望你们永远、永远不要停下向前的脚步。”

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诺特利本人在这次省选中保住了自己的省议员席位。她已经表示将继续担任阿省新民主党领袖，也就是该党官方反对党领袖。埃贝尔说，诺特利是她见过的政坛女性中最能干的一个。她如果有意转战联邦政坛的话， 由于她支持扩建跨山输油管的立场和联邦新民主党相左，因此只能加入自由党，如同前安大略省长鲍勃.雷（Bob Rae）。埃贝尔认为，如果有那么一天，特鲁多很可能会任命她领导重要部门，而且没有人会觉得她不称职。

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不过，那就要看特鲁多领导的自由党能否在今年十月的联邦大选中再次当选了。

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（RCI with CBC News, Michelle McQuigge，Radio-Canada, Gravel le matin）

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