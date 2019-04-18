安大略省图书馆服务系统经费被削减一半

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南安大略图书馆服务系统（SOLS）本财政年度的经费被削减了50%。该系统CEO弗兰切托（Barbara Franchetto）在一份声明中告知属下图书馆，上周四（4月11日）安省政府提交预算报告后，她接到了主管部门通知，同时得知北安大略图书馆服务系统的经费同样被削减了50%。她说，这意味着削减服务，做出事关员工和服务的艰难抉择。

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分管图书馆系统的是省旅游，文化与体育部。根据安省政府提交的2019-20财政预算报告，该部本财政年度的经费被从15亿5千万加元减到14亿9千万加元，减少了5860万加元。

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温莎市公共图书馆是SOLS旗下的图书馆之一。馆长波普（Kitty Pope）在接受CBC采访时说，让温莎市民可以借到省内任何一个公共图书馆馆藏的馆际互借服务将会被取消。她正在密切关注为盲人提供的有声书服务是否也会受影响。

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两位来自Cramahe公共图书馆的馆员在弗兰切托的声明下留言说，SOLS对图书馆提供的支持非常重要，对小城镇图书馆来说，SOLS是它们的“母舰”和生命线。

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（RCI with CBC News）

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