春季洪灾：魁北克省南部城镇和新不伦瑞克省准备抗洪

根据天气预报，魁北克省蒙特利尔市及周边地区本周五和周六的降雨量可能会达到75毫米，加上气温升高，河面冰层加速融化，该省南部城镇受到洪灾威胁。蒙特利尔市北郊的拉瓦尔市（Laval）已经宣布进入紧急状态，西郊的里戈市（Rigaud）也已通知居民疏散。
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省公共安全部长吉尔博（Geneviève Guilbault）说，省政府在密切关注事态发展，必要时将会加入救灾。她还要求危险地区的居民听从命令及时疏散。
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蒙特利尔市政当局也要求河边居民做好疏散准备。但每次发生洪灾，总有固执的居民拒绝离家。
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湍急的圣约翰河（CBC视频）
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在新不伦瑞克省，圣约翰河沿岸的一些地区将比原先预报更早遭遇洪水。流经省会弗雷德里克顿的河段将在星期六以前超过洪水位，星期一以前达到8.31米。
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该省救灾部门警告说，这次洪灾可能会和去年春天一样严重。为避免洪灾损失，该省法院已经搬离原来的大楼，所有法庭审理自星期二起将在Regent街1350号进行。
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（RCI with CBC News, Jordan Gill）
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