春季洪灾：魁北克省南部城镇和新不伦瑞克省准备抗洪

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据天气预报，魁北克省蒙特利尔市及周边地区本周五和周六的降雨量可能会达到75毫米，加上气温升高，河面冰层加速融化，该省南部城镇受到洪灾威胁。蒙特利尔市北郊的拉瓦尔市（Laval）已经宣布进入紧急状态，西郊的里戈市（Rigaud）也已通知居民疏散。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省公共安全部长吉尔博（Geneviève Guilbault）说，省政府在密切关注事态发展，必要时将会加入救灾。她还要求危险地区的居民听从命令及时疏散。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

蒙特利尔市政当局也要求河边居民做好疏散准备。但每次发生洪灾，总有固执的居民拒绝离家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

湍急的圣约翰河（CBC视频）

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在新不伦瑞克省，圣约翰河沿岸的一些地区将比原先预报更早遭遇洪水。流经省会弗雷德里克顿的河段将在星期六以前超过洪水位，星期一以前达到8.31米。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该省救灾部门警告说，这次洪灾可能会和去年春天一样严重。为避免洪灾损失，该省法院已经搬离原来的大楼，所有法庭审理自星期二起将在Regent街1350号进行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Jordan Gill）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada