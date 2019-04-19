气候变暖： 人与熊之间的 “相遇” 会越来越多

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根据加拿大卡尔加里大学的一项研究，天气变暖导致一种小红色浆果成熟期的改变，从而使熊越来越频繁地接近人的活动场所。

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卡尔加里大学 （University of Calgary）的研究员大卫·拉斯金 （David Laskin）在一项研究中说，灰熊很喜欢一种小红色浆果，在漫长的冬眠期前，它们靠这种浆果增加体重。

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他预测，随着气候变化，在 60 年内，这些浆果的成熟期将提前三周，从而使熊在进入冬眠之前，必须找到其他的食物。

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这位研究人员指出，在一些以前熊从来不去的地方，尤其是城市周围，现在已经能越来越多地看到熊。

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拉斯金使用了阿尔伯塔省的热卫星数据，来测量落基山脉地区的温度变化。

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他还应用全球变暖模型，预测该地区未来的温度变化将对熊的食物 – 红色小浆果产生的影响。

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拉斯金先生还警告说，如果灰熊无法找到新的食物来增肥，其繁殖也会减少。

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大卫·拉斯金本周在科学杂志 “自然气候变化”（Nature Climate Change）上发布了上述研究成果。

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（RCI with Dave Gilson / Radio Canada）

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