RCI

周末网络广播（2019年4月19-21日）

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 19 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的吴薇和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午9点半，我们会有脸书直播Facebook Live;加广出品的加拿大新闻移动App已经可以在谷歌和苹果应用商店免费下载。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

太容易上当：使用人工智能的安全隐患

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

如果开车的时候看到十字路口的停牌上有一张小小的贴纸，或者有一个被人随意涂抹的图案，你肯定知道那仍然是个停牌。但如果是无人驾驶车辆，停牌上出现的这点微小的变化就会让人工智能犯糊涂，把它认作减速标识或其他东西。结果当然就是这辆车无视停牌直接冲过去。吴薇报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

码农学院：先上学等有了工作再交学费

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jeannie Ly 说这种先上学再交学费的方式能早点推出就好了 / Laura MacNaughton/CBC

在数字化科技时代对码农的需求持续坚挺的情况下，不少加拿大年轻人想投身于高科技计算机编码领域，他们需要上学接受专门的培训，但高昂的学费却成为让许多人苦恼的问题。比如，上两个月的码农强化课要缴纳超过一万加元的学费，这不是随便什么人都拿得出来的金钱。方华报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

炒杂烩之国：加拿大中餐馆背后的华人移民史和家族史

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Amanda Palmer, Douglas & McIntyre)

一个刚到加拿大的华人，进了本地中餐馆多半会皱眉头：炒杂烩，甜酸肉，酱汁鸡球，这算是哪个菜系啊？在温哥华长大的《环球邮报》记者许平安（Ann Hui）每次在小城市的中餐馆吃饭时也有同样感想。2016年，许平安从BC省的维多利亚市启程，用了18天时间开车横跨加拿大，沿途走访中餐馆，一直去到大西洋岸边的圣约翰斯市。除了炒杂烩之谜以外，她还希望了解，为什么每个加拿大城市都有中餐馆？吴薇报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

商店：自带购物袋会加重行窃问题

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Pixel-Shot/Shutterstock

随着环境保护意识越来越被社会大众所接受，加拿大许多城市通过法规禁止使用一次性购物塑料袋，顾客带着自己的购物袋进入商场、超市购物普遍化，而零售商店却为此感到头疼，因为盗窃问题明显严重起来。方华报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Mehdi Harici, lauréat de la seconde édition du concours littéraire français pour allophones du SANA de Trois-Rivières

RCI | English

Alberta to repeal carbon tax and press on pipelines, says incoming premier

RCI | Español

Los inmigrantes recién llegados gozan de mejor salud que los nacidos en Canadá, pero eso cambia con el tiempo

العربية | RCI

شهادة دولية في إتقان لغة الضاد: مبادرة انتظرها العرب من الشرق فجاءتهم من الغرب