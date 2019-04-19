周末网络广播（2019年4月19-21日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的吴薇和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午9点半，我们会有脸书直播Facebook Live;加广出品的加拿大新闻移动App已经可以在谷歌和苹果应用商店免费下载。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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太容易上当：使用人工智能的安全隐患

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如果开车的时候看到十字路口的停牌上有一张小小的贴纸，或者有一个被人随意涂抹的图案，你肯定知道那仍然是个停牌。但如果是无人驾驶车辆，停牌上出现的这点微小的变化就会让人工智能犯糊涂，把它认作减速标识或其他东西。结果当然就是这辆车无视停牌直接冲过去。吴薇报道

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码农学院：先上学等有了工作再交学费

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在数字化科技时代对码农的需求持续坚挺的情况下，不少加拿大年轻人想投身于高科技计算机编码领域，他们需要上学接受专门的培训，但高昂的学费却成为让许多人苦恼的问题。比如，上两个月的码农强化课要缴纳超过一万加元的学费，这不是随便什么人都拿得出来的金钱。方华报道

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炒杂烩之国：加拿大中餐馆背后的华人移民史和家族史

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一个刚到加拿大的华人，进了本地中餐馆多半会皱眉头：炒杂烩，甜酸肉，酱汁鸡球，这算是哪个菜系啊？在温哥华长大的《环球邮报》记者许平安（Ann Hui）每次在小城市的中餐馆吃饭时也有同样感想。2016年，许平安从BC省的维多利亚市启程，用了18天时间开车横跨加拿大，沿途走访中餐馆，一直去到大西洋岸边的圣约翰斯市。除了炒杂烩之谜以外，她还希望了解，为什么每个加拿大城市都有中餐馆？吴薇报道

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商店：自带购物袋会加重行窃问题

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随着环境保护意识越来越被社会大众所接受，加拿大许多城市通过法规禁止使用一次性购物塑料袋，顾客带着自己的购物袋进入商场、超市购物普遍化，而零售商店却为此感到头疼，因为盗窃问题明显严重起来。方华报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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