特鲁多政府推迟对输油管道的决定

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特鲁多的加拿大自由党政府表示无法按照国家能源局规定的90天限期对是否兴建横山输油管道项目做出最后决定。

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加拿大能源局在今年2月22日建议联邦政府批准跨越洛矶山脉从阿尔伯塔省到不列颠哥伦比亚省博纳比市的输油管道项目；按照程序规定，联邦政府应该在90天之内就是否批准这一输油管道项目做出最后决定，也就是说其做出决定的最后期限应该是5月22日；但特鲁多政府现在表示需要等到6月18日才能对这个项目做出最后决定。

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联邦政府自然资源部长Amarjeet Sohi星期四在温哥华表示，联邦政府需要更多的时间才能完成就横山输油管道项目对土著印第安人和梅蒂斯人社团的咨询工作。

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特鲁多自由党政府过去批准过横山输油管道的项目，但由于环境保护组织和土著人社团的反对和示威，该项目迟迟无法动工修建；2018年夏天联邦法院做出裁决，说加拿大联邦政府批准修建横山输油管道项目之前虽然对土著人社团进行过咨询，但那些咨询流于形式，因此要求联邦政府重新开始对横山输油管道项目的咨询和审批工作。

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特鲁多的自由党政府为了挽救处于搁置状态的横山输油管道工程，花了纳税人45亿加元的费用买下横山输油管道项目。

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