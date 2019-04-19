加拿大股市收复失地、再上高峰

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加拿大多伦多股市星期四上升了68点、在16612点的水平收盘，不但超过了在2018年7月份达到的16567点的高峰，而且收复了去年年底以来股市暴跌的全部失地。

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实际上，今年一月份以来加拿大多伦多股市综合指数已经上升了15.8%。

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美国股市今年以来也表现出色，道琼斯综合指数自一月份以来上升了14%。

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金融市场专家们指出，多伦多股市今年以来出色的表现是在经济走势疲软的背景下发生的，国际债券市场出现了债券收益率下降的局面，这往往意味着经济衰退的来临。

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加拿大中央银行将在下个星期发布利息率决定。不少金融市场专家认为加拿大中央银行行长波罗兹不但会停止谈论进一步上调利息率的可能性、而且会开始提及经济走向冷却的风险。

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