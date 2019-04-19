日本首相即将访问加拿大

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日本首相安倍晋三 （Shinzo Abe）将于 4 月 27 日至 28 日对加拿大进行正式访问。

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星期五（4月19日）上午，加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）的办公室发布声明，说特鲁多和安倍将讨论加日之间的经济关系，并将就 6月28日至29日在日本大阪举行的 G20 峰会进行讨论。

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加拿大广播公司报道说，这两位政治家去年已经见过几次，包括去年 6 月在魁北克省小镇 Charlevoix 举行的 G7 集团首脑会议上，以及去年11月亚太经济合作论坛领导人的会议上。

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2018 年，加拿大对日本的商品出口总额为 129 亿加元，而从日本的进口额为 168 亿加元。

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在抵达渥太华之前，日本首相安倍晋三将在华盛顿停留两天，与美国总统特朗普会晤，据 “日本时报” （Japan Times）报道，特朗普计划于5月26日至28日访问日本。

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（RCI with Radio Canada）

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