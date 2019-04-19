洪水来临：加拿大东部几个地区发布警报

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在加拿大东部的几个地区，包括安大略省南部、魁北克省、新不伦瑞克省，都有严重降雨预报，并有发洪水的风险。

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天气回暖，雪融加上大雨，会导致河流的水位迅速上升。

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渥太华河流域

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渥太华河的水位预计本周末（4月20-21日）将大幅上升，有可能达到 2017 年大洪水期间的水平。

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渥太华市和加蒂诺市在敦促居民做好准备，并为需要的家庭提供沙袋。

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与此同时，渥太华市在寻找志愿者，任务是帮助填补数千个沙袋。

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星期五（4月19日），渥太华市要求志愿者在中午到下午4点之间，前往位于 Len Purcell Drive 262 号的 Constance和Buckham Bay 社区中心。

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渥太华市政府说，志愿者们不必自带设备，而是要穿上适合工作的衣服，戴上手套，志愿者必须在12 岁以上，未成年者需要有成人监督。

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魁省南部

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魁北克省公共安全部门也在呼吁一些地区的居民们做好防洪准备，并遵循当地官员的指示。

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在蒙特利尔地区，预计星期五（4月19日）将有10-15毫米降雨，夜间增至 15-25 毫米，星期六会继续有阵雨，星期日将会是大晴天。

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蒙特利尔的市政当局正在密切监视西岛的部分住宅区，以及Ahuntsic-Cartierville等地区，包括：

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Ahuntsic-Cartierville.

Pierrefonds-Roxboro.

Île-Bizard–Sainte-Geneviève.

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Sainte-Anne-de-Bellevue.

Village de Senneville.

Pointe-Claire.

Montreal North.

蒙特利尔市的公共安全官 Rosannie Filato 表示，我们在采取具体行动，包括分发沙袋，筑防水堤等。

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位于蒙特利尔北部的 Laval 市，由千岛河（Rivière des Mille Îles）以及Rivière des Prairies所环绕，由于水位不断升高，Laval 市长Marc Demers已经于周四宣布 Laval进入紧急状态。

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新不伦瑞克省水位迅速上升

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在新不伦瑞克省，很多地区也面临洪灾，特别是圣约翰河 （Saint-Jean）的水域。

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有关当局现在预测，星期六，圣约翰河流经弗雷德里克顿市的河段将会发洪，比预期提前了一天。

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根据加拿大环境部的预测，新不伦瑞克省西北部截至到周日将会有总共高达100 毫米的降雨。

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（RCI with CP，CBC，Radio Canada）

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