Catharine Tunney/CBC

华盛顿邮报：现在轮到加拿大要求美国协助收紧边界了

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 19 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大已正式向美国提出修改《安全第三国协议》的谈判要求，希望籍此堵住漏洞，把偷越国境的难民申请人挡在门外。《华盛顿邮报》因此评论说，正如美国要求墨西哥协助阻挡难民越过美墨边境，现在加拿大政府也在向美国提出同样的要求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加美《安全第三国协议》签署于2004年。按照该协议，加拿大和美国都是接收难民的安全国家，申请人进入哪一国就应该在哪一国提出申请，不能先到美国，然后又跑到加拿大来申请难民身份，反之亦然。因此在加美边境检查站提出申请并试图入境的人会被遣返。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是如果申请人没有去边境检查站，而是偷越国境进入加拿大，他们就不受该协议限制，加拿大作为联合国难民公约签署国，就有义务审理他们的申请。过去两年来，已经有超过四万人钻了这个法律漏洞，绕过边境检查站，穿过树林和农田，在无人把守的地段越境进入加拿大，然后提出避难申请。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada)

加拿大去年9月已提出建议

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多政府去年9月就已经向美国建议进行修改《安全第三国协议》的谈判。上个月，美国国土安全部向美国国务院申请谈判所需的授权。这意味着两国离修改协议又近了一步。《华盛顿邮报》的报道说，加拿大方面的提议之一就是堵住这个漏洞：无论难民申请人在哪里越境，一经查获就会被押送到边境检查站，然后从哪里来的送回哪里去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大边境安全部长布莱尔（Bill Blair）的发言人在回应记者采访请求时表示，加拿大希望修改后的协议会减少在边境检查站之间越境的人数，以维护边界的安全与完整。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

反对的声音：修改协议也挡不住越境者，只会把他们推向更难走的边境地段

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如同跨山输油管扩建项目一样，如何对待越境者和难民在加拿大正在成为一个引起尖锐对立的话题。难民权益团体认为，就算美国同意按加拿大提出的要求修改《安全第三国协议》，也不可能阻挡越境者，只会把他们置于危险境地，而且还肥了蛇头。他们仍然会越境，但会选择更偏僻、更难走的地方，还会求助于犯罪团伙。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(AP Photo/Alison Redlich)

加拿大难民委员会负责人丹奇（Janet Dench）正是持这种观点的人士之一。她希望美国拒绝和加拿大谈判。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

观点更激烈的反对者认为，美国甚至不能被看作是一个安全国家。加拿大政府在预算法案中提出限制来自美国等“安全第三国”的难民申请的条款后，一位刘姓渥太华律师在接受CBC采访时举例说，美国不接受家暴受害者和性暴力受害者的难民申请，关押申请人，分开父母和孩子，并且把孩子也关起来。她认为，预算法案一旦通过，会对已经身在加拿大的难民申请人产生严重后果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, As It Happens, The Washington Post, Selena  Ross, Emily Rauhala）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
相关报道
自由党预算法案加入限制难民条款
加拿大律师：迁徙乃人类天性，我们挡不住难民潮
偷渡者曲线越境：过不去美墨边境就先北上加拿大
魁北克反对党领袖建议在边境小道上建栅栏
RCI专题：难民与加拿大

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Présent dans toutes nos assiettes, l'herbicide glyphosate est un cancérigène probable

RCI | English

Intensive care patients had cognitive decline after release: study

RCI | Español

Canadá en las Américas Café del 19, 20 y 21 de abril 2019

العربية | RCI

الجيش الكندي سيتدخّل لمواجهة الفيضانات في كيبيك