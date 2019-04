华盛顿邮报：现在轮到加拿大要求美国协助收紧边界了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大已正式向美国提出修改《安全第三国协议》的谈判要求,希望籍此堵住漏洞,把偷越国境的难民申请人挡在门外。《华盛顿邮报》因此评论说,正如美国要求墨西哥协助阻挡难民越过美墨边境,现在加拿大政府也在向美国提出同样的要求。

加美《安全第三国协议》签署于2004年。按照该协议,加拿大和美国都是接收难民的安全国家,申请人进入哪一国就应该在哪一国提出申请,不能先到美国,然后又跑到加拿大来申请难民身份,反之亦然。因此在加美边境检查站提出申请并试图入境的人会被遣返。

但是如果申请人没有去边境检查站,而是偷越国境进入加拿大,他们就不受该协议限制,加拿大作为联合国难民公约签署国,就有义务审理他们的申请。过去两年来,已经有超过四万人钻了这个法律漏洞,绕过边境检查站,穿过树林和农田,在无人把守的地段越境进入加拿大,然后提出避难申请。

加拿大去年9月已提出建议

特鲁多政府去年9月就已经向美国建议进行修改《安全第三国协议》的谈判。上个月,美国国土安全部向美国国务院申请谈判所需的授权。这意味着两国离修改协议又近了一步。《华盛顿邮报》的报道说,加拿大方面的提议之一就是堵住这个漏洞:无论难民申请人在哪里越境,一经查获就会被押送到边境检查站,然后从哪里来的送回哪里去。

加拿大边境安全部长布莱尔(Bill Blair)的发言人在回应记者采访请求时表示,加拿大希望修改后的协议会减少在边境检查站之间越境的人数,以维护边界的安全与完整。

反对的声音:修改协议也挡不住越境者,只会把他们推向更难走的边境地段

如同跨山输油管扩建项目一样,如何对待越境者和难民在加拿大正在成为一个引起尖锐对立的话题。难民权益团体认为,就算美国同意按加拿大提出的要求修改《安全第三国协议》,也不可能阻挡越境者,只会把他们置于危险境地,而且还肥了蛇头。他们仍然会越境,但会选择更偏僻、更难走的地方,还会求助于犯罪团伙。

加拿大难民委员会负责人丹奇(Janet Dench)正是持这种观点的人士之一。她希望美国拒绝和加拿大谈判。

观点更激烈的反对者认为,美国甚至不能被看作是一个安全国家。加拿大政府在预算法案中提出限制来自美国等“安全第三国”的难民申请的条款后,一位刘姓渥太华律师在接受CBC采访时举例说,美国不接受家暴受害者和性暴力受害者的难民申请,关押申请人,分开父母和孩子,并且把孩子也关起来。她认为,预算法案一旦通过,会对已经身在加拿大的难民申请人产生严重后果。

(RCI with CBC News, As It Happens, The Washington Post, Selena Ross, Emily Rauhala)

