加拿大联邦法院要求重启对特鲁多2016年圣诞旅行的调查

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加拿大联邦法院的一项裁决说，加拿大游说专员应该对总理特鲁多2016年的圣诞旅行进行调查。这项裁决可能会影响到众多不领酬金的游说者，使他们今后受到加拿大游说法的约束。

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2016年12月26日到次年1月4日，特鲁多携妻儿去阿迦汗四世的私人岛屿上度假。后者是老特鲁多的好友，伊斯兰教伊斯玛仪派精神领袖，所领导的发展网络及所创办的基金会与加拿大关系密切。此事曝光后引起争议。加拿大议会道德规范专员的调查得出特鲁多违反利益冲突法的结论。特鲁多也做出了道歉，并承诺今后的私人度假活动都将事先征得道德规范专员同意。

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但是负责监管游说法实施的游说专员决定不进行调查，理由是阿迦汗四世没有领取报酬，因此他游说与否不在加拿大游说法的管辖范围之内。

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主审法官格里森（Patrick Gleeson）裁决说，游说专员对“报酬”的定义太过狭窄。因为除薪金外，报酬还可以有其他形式。

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这项3月底做出的判决本周由加拿大民间监督组织“民主观察”披露。该组织对这项裁决表示欢迎，并呼吁现任游说专员保证对阿迦汗四世送给特鲁多的度假礼物进行调查。

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特鲁多已表示尊重法庭决定并信任游说专员即将进行的工作。游说专员办公室则表示将根据总检察长是否对判决提出上诉来决定下一步的行动。

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（RCI with CBC News, Elizabeth Thompson）

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