加拿大枢密院秘书长韦尼克退休，发表告别声明

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加拿大枢密院秘书长韦尼克（Michael Wernick）星期五（4月19日）正式退休。他在告别声明中表达了对过去38年来的同事和前同事的感谢，并说他对加拿大公务系统充满信心。

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韦尼克是被指控向前司法部长威尔森-雷布尔德（Joddy Wilson-Raybould）施压的政府高官之一。他在众议院司法委员会听证会上的发言也被反对党认为偏袒自由党。他始终否认自己为SNC-兰万灵案向威尔森-雷布尔德施加了“不适当的压力”，并说总理特鲁多无论在口头还是书面都一直强调做最后决定的是威尔森-雷布尔德。

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他在3月18日宣布退休，称此事已经使他无法和反对党领袖保持一种互相信任的关系，也使他相信自己无法在即将到来的大选中承担枢密院秘书长和内阁秘书的职责。

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他在向同事告别的声明中说：“坚守你们的价值观，守望相助。世界更加需要加拿大，而加拿大需要你们。祝大家一切好。”

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韦尼克由前总理哈珀任命为枢密院副秘书长，后被特鲁多任命为枢密院秘书长。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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