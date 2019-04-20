播客是音频网络时代的主要模式。

播客插播广告越来越贵。传奇式的早期播客广告商Mailchimp转为自制原创Podcast

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 20 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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现在的北美的播客市场已经不是10年前了。那时候，大大小小的播客还为自己如何生存而烦恼，现在，媒体和科技巨头纷纷入场布局Podcast，优质的播客节目也变成炙手可热的广告宠儿。

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流行的播客节目的广告费用水涨船高，甚至已经变得让传奇式的早期播客广告商Mailchimp觉得难以承受。Mailchimp现在准备另找方式，不是以广告商而是以工作室的方式和播客合作。

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Mailchimp这家总部位于亚特兰大的电子邮件通讯巨头是直销式广告一代的一部分，他们在2010年就大举进入播客-podcast这个领域。依靠播客的早期热潮，Mailchimp以很小的代价获得了巨大的商业回报，它甚至成为播客本身的代名词。

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旦Mailchimp停止广告，播客行业会崩溃吗？美国Podcast界流行一个笑话

而现在，Mailchimp已经一直在缩减播客购买量。Mailchimp品牌营销高级总监马克·狄克里斯汀娜说: “我们在播客广告方面确实很成功，但这个行业疯狂地成长和成使这种影响（广告）变得更加昂贵。”

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Mailchimp曾经是大量播客的资助者，也是播客流行的受益者

Mailchimp曾经是大量播客的资助者，也是播客流行的受益者。

从购买广告到自己开播客工作室

近日，Mailchimp推出了他们自己的原创播客，一个名为“Going Through It”的采访人物系列，据业内人士信息，这是随后更多的Mailchimp自制原创播客中的第一个。

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《Going Through It》由《给你女朋友打电话》的安·弗里德曼主持。主要采访著名女性，讨论她们生活、职业和关系中的关键时刻。受访者名单包括希拉里·克林顿、作家丽贝卡·特拉斯特、厨师和作家萨敏·诺萨拉特…

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几年来，我们在播客领域绝对相当安静。我希望Mailchimp再次成为播客的同义词，但方式不同。”Mailchimp品牌营销高级总监马克·狄克里斯汀娜

《Going Through It》是Mailchimp未来播客工作室计划的第一步。Mailchimp直接参与到媒体里来是从红牛饮料的品牌营销中获得灵感。红牛一直要寻求创造独立的媒体体验，并为品牌本身产生积极的光环效应。在媒体工作室模式下，公司本身将着手开发他们认为是完全适合自己的项目，并在媒体市场上直接和对手竞争。

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Mailchimp品牌营销高级总监马克·狄克里斯汀娜表示，他们采取了一种与大多数广告商截然不同的方法。其他广告商认为自己更像是一个赞助人。而Mailchimp更像是找到一些Mailchimp真正相信与目标受众一致的节目，真正与他们合作，帮助他们一起成长。

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