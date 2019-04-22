Photo: La Presse canadienne / Graham Hughes

洪灾：魁北克省 2300 座房子被淹，1500 人撤离

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 22 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大的魁北克省、安大略省和新不伦瑞克省正在应对洪灾。

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魁北克省

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根据 Urgence Québec 的最新数据，截止到星期一（4月22日），春季化雪和降雨导致魁北克省 2300 多所房屋被淹，1500 名居民被疏散。

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Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

当地官员警告说，由于气温继续升高和降雨，这个星期附近河流的水位会持续上升。

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目前魁省各地都有军人在协助填沙袋和堆沙袋，数百名志愿者和市政工作人员也在为保护建筑物做准备。

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Urgence Québec 表示，有 51 个不同城市会受到影响，大家正在密切关注千岛河（ Mille-Îles）和 平原河（ Rivière-des-Prairies ）的水位情况。

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魁北克省的Beauce地区是重灾区，星期一有许多道路已经禁止通行，在Sainte-Marie　市中心，超过1,000所房屋被淹，还有些居民被困在家里。

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(Ivanoh Demers/Radio-Canada)

魁北克省省长弗朗索瓦·勒戈特 （François Legault ）于周日前往了灾区，他表示，魁北克省将开始提供一些财政补偿措施，督促人们搬离洪灾区，因为洪水每年都会让纳税人付出高昂代价。

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他说，如果必须让人们搬家，那我们也只能这样做。

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蒙特利尔市尚未疏散居民

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在魁省蒙特利尔市，蒙特利尔消防局的运营主管　Martin Guilbault　说，到目前为止，蒙特利尔还没有开始疏散居民。

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但他补充说，这并不意味着人们可以放松，因为这个星期还会有雨。

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在一些高风险地区，人们筑起了临时堤坝，星期一军人们在为 ÎleBizard 和　Sainte-Geneviève　市的居民提供协助。

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(Jean Deslisle/CBC)

Guilbault　说，虽然一些地方建起了临时水坝，但人们还是应该在自家周围放上沙袋。

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他说，这个星期中旬会下雨，而且雨水较多，所以水位可能进一步上升，即便现在​​街上还是干的，没有水，但水一来就来得很快，做好准备非常重要，社区要有互助精神。

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红十字会启动筹款

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加拿大魁北克省的红十字会已经开设了捐款网站，启动救灾基金，为魁省的受灾居民提供协助。

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魁北克红十字会的副主席　Pascal Mathieu　表示，筹到的款项将被用于帮助居民重建家园。

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(Jay Turnbull/CBC)

另外，红十字会已经在加蒂诺、拉瓦尔、，蒙特利尔　的Pierrefonds-Roxboro 区，以及　Rigaud、Saint-Andréd’Argenteuil　和　Sainte-Marie-de-Beauce　建立了紧急庇护中心，大约4,000名受过培训的志愿者在这些中心工作，为有需要的人提供住宿，并为人们提供社会服务。

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安大略省、新不伦瑞克省也遭遇洪水

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魁北克省并不是唯一一个遭遇春洪的省份。

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在新不伦瑞克省，大约有120名加拿大士兵被派往圣约翰河（St. John River）沿岸的受灾社区，协助居民。

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在新省，有55条道路和桥梁受到洪水的影响，其中36条道路和桥梁被部分关闭。

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新省Fredericton 　Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

在加拿大首都渥太华市，渥太华河 （ Ottawa River）的水位不断上升，渥太华有关部门正在呼吁志愿者们来帮助高风险地区进行防洪准备。

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加拿大环境部预测，这个星期渥太华地区气温较高，周二和周三可能会下雨。

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有关当局表示，温度升高加速积雪的融化，渥太华和加蒂诺一带河流的水位会继续上升。

（RCI with CBC）

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