世界免疫周：世卫组织呼吁人们重视防疫

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在第15届世界免疫周 （4月24日至30日）即将来临之际，世界卫生组织（WHO）说，目前全球仍然有大量儿童没有接种疫苗，除了贫困和战争的因素外，错误的信息也是一大障碍，其结果：许多人将死于本来能够预防的疾病。

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世界卫生组织说，目全球有多达近2千万儿童没有接受防疫注射或接种不足，这些儿童大部分居住在最贫穷的地区，或有战争冲突的地区，但与此同时，发达国家的一些父母对疫苗的不信任也是因素之一。

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加拿大公共卫生署4月初发出推文说，过去50年，疫苗在加拿大挽救的生命比任何其他医疗手段都要多。

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加拿大首席公共卫生官Theresa Tam医生最近也曾经表达对一些父母拒绝给孩子接种疫苗的严重担忧，她说，一些严重传染病正在世界范围内卷土重来，而接种疫苗则可以预防这些疾病。

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（RCI with Radio Canada）

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