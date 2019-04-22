加拿大政府告诫在斯里兰卡的加拿大人谨慎小心

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加拿大政府告诫目前在斯里兰卡的加拿大人 “谨慎小心”，斯里兰卡星期日（4月21日）遭受一系列炸弹袭击，造成至少 290 人死亡，500 多人受伤。

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到目前为止，在已确认的 39 名丧生的外国人中没有加拿大公民。

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加拿大环球事务部部在网站上发布旅行警告，说斯里兰卡的局势 “仍不稳定”，并有发生 “进一步袭击” 的可能。

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加拿大驻斯里兰卡的高级专员大卫·麦金农（David McKinnon）发布推文说，需要紧急援助的加拿大人应致电 +94（11）532-6232。

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与此同时，斯里兰卡当局暂停使用社交媒体和应用程序，从而使通讯沟通变得困难。

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在复活节礼拜之际，斯里兰卡在科伦坡、尼甘布 （Negombo）和拜蒂克洛 （Batticaloa）等城市的教堂和高级酒店遭到一系列自杀式炸弹袭击。

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斯里兰卡卫生部长 Rajitha Senaratne 周一（4月22日）表示，袭击是由一个名为 National Thowheeth Jama’ath 的伊斯兰激进组织进行的，有 7 名自杀炸弹手实施了袭击。

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他说，所有自杀炸弹手都是斯里兰卡公民，但当局怀疑他们与外国有联系。

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斯里兰卡政府于周一宣布全国进入紧急状态。

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（RCI with Radio Cana大，CP）

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