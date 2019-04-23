(Sean Kilpatrick/Canadian Press)

大方：国税局注销某客户1.33亿元税债

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 23 四月, 2019 , 暂无评论 ↓

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4月30日是加拿大人填报所得税税表的截止期限，不少加拿大人看到自己已被扣掉的所得税和还要缴纳的所得税感到心痛；而加拿大广播公司在复活节假日发表的一篇报道让这些加拿大人更加感到郁闷。

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郁闷

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根据这篇报道，加拿大国税局在2018年上半年，大笔一挥注销了一个税务客户应该缴纳的1.33亿加元的税收债务。虽然不知道获得这一注销税收债务优待的是个人还是公司，但被注销的税属于生产商要为其产品支付的消费税。

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右二是时政评论专家Rachel Curran/CBC

加拿大广播公司英语电视台政治访谈节目的时政评论专家Rachel Curran指出，加拿大国税局大笔一挥就注销了欠税大户拖欠的一亿多加元的税债，似乎对大公司和在海外避税天堂有账户的有钱人很宽松，而对普通加拿大人拖欠或少报的小额税款抓住不放，难怪加拿大普通纳税人感到很不公平。

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心理临界点

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Rachel Curran认为，加拿大普通纳税人的税务负担之高已经到了心理临界点，加拿大一些省份联邦税和省税加在一起已经超过50%的税率，这意味着每挣一块钱政府就要拿走至少一半，政府如果再加重纳税人的税务负担会引起社会的巨大反弹。

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加拿大联邦政府对高油耗汽车、车内空调、燃油、酒精饮料、啤酒、香烟、大麻等产品征收消费税。在2017-2018财政年度，有590亿加元的消费税税款进入联邦政府国库。

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负责国税局的加拿大联邦政府税务部长 Diane Lebouthillier / Justin Tang/Canadian Press

国税局不透露细节

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联邦政府国税局发言人以法律规定的保密原则为理由拒绝透露获得上述消费税债务注销待遇的个人或公司的细节；也拒绝评论被注销的这一笔1.33亿加元的税款是否创下了国税局税收债务最大注销额度的先例，说加拿大国税局并不积累这样的税收债务注销额度排行榜，但表示加拿大国税局很少注销这么大额度的税收债务。

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加拿大国税局还表示，注销税收债务并非免除纳税人的支付义务，只是免除了其面对法律制裁的惩罚。

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加拿大广播公司报道说，加拿大国税局2018年9月14日的一份内部文件在解释该年度与上一年度相比，为什么国税局收不上来的税款额度大幅度上升的时候援引了几个巨额税收债务注销案例，其中一个就是这一1.33亿加元的税收债务注销案例。

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加拿大国税局在2017到2018财政年度注销了27亿加元的税收债务，这与2013到2014财政年度注销28亿加元税收债务都属于单一财政年度注销税收债务额度很高的年份。

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纳税人付账

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加拿大广播公司报道说，注销上述1.33亿加元消费税债务的决定是由时任国税局专员Bob Hamilton在2018年上半年批准的。在这个决定的前后，联邦自由党政府财政部长Bill Morneau批准注销联邦政府给一个后来破产的汽车公司的大笔贷款；但这一消息并没有被特鲁多政府公布，后来这个消息被加拿大广播公司曝光，并透露被免除贷款的汽车公司是克莱斯勒。

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加拿大纳税人协会负责人Aaron Wudrick认为，纳税人虽然在税务问题上应该享有隐私权，但加拿大公众对获得政府财政补贴的公司企业的税务问题应该有知情权。如果被国税局注销拖欠消费税的也是克莱斯勒公司，则加拿大纳税人等于是被连续痛打了两次；第一次是加拿大联邦政府拿纳税人的金钱资助克莱斯勒公司的投资打了水漂，第二次是克莱斯勒公司应该缴纳的消费税债务被注销。

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RCI with Dean Beeby · CBC News

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