千禧一代年轻人挣钱多欠债也多

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加拿大统计局的研究显示，虽然千禧年一代年轻人收入多过其父辈年轻时的水平，但他们签下的债务也远远高于父母一代年轻时的负债水平。

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加拿大统计局对千禧年一代人的定义是，2016年时年龄在25岁到34岁的年轻人。

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根据加拿大统计局的研究报告，千禧年一代人2016年的家庭税后收入平均是4万4千零93加元，与X一代人在1999年时3万3千2百76加元的平均收入和婴儿潮一代人1988年时3万3千3百50加元的平均收入相比有了明显的提高。

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但在债务负担方面千禧年一代人也是独占鳌头。

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在学生贷款负担方面，有25%的千禧年一代人背负学生贷款债务，平均学贷债务额是1万2千加元；而X一代人只有14.8%的人背负学生贷款债务，平均学贷债务额是9千6百75加元。

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在房贷方面，已经买房的千禧年一代人背负的房贷平均数额在2016年是21万8千加元，相比之下X一代人在同等年龄时的平均房贷是11万7千4百81加元，而婴儿潮一代人同等年龄时背负的平均房贷是6万4千8百加元。

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RCI with Pete Evans · CBC News

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