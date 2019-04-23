斯里兰卡警方逮捕嫌犯、丧生者超过310

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死于斯里兰卡复活节教堂、酒店连环炸弹恐怖袭击的人数已经上升到310人，其中至少31人是外国人。

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斯里兰卡总统Maithripala Sirisena宣布星期二为全国哀悼日。

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斯里兰卡警方逮捕了至少40名嫌疑人，包括开车接送自杀炸弹袭击者的司机和为一些恐袭人员提供住处的房东。

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斯里兰卡政府不但采取了派遣大量军警在街头、教堂、机场和主要公共场所加强巡逻的措施，而且屏蔽了主要的社交网站，以防止虚假信息泛滥。

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国际情报界不久前发出警告说，斯里兰卡一个名气不大的恐怖组织National Thowfeek Jamaath正在策划在斯里兰卡发动炸弹恐袭。

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在复活节炸弹恐袭事件发生后，有斯里兰卡政府高官认为这是对新西兰穆斯林清真寺枪击屠杀事件的报复。

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RCI with Associated Press、CBC News

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