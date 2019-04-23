儿时曾被性侵：加拿大新民主党领袖辛格在回忆录中披露往事

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星期二（4月23日），加拿大新民主党领袖辛格的回忆录《爱与勇气》正式发行。这本书从70年代他的父母刚刚定居加拿大时的生活讲起，写到他两年前当选新民主党领袖。因此，对加拿大政治感兴趣的读者会觉得这本书在大戏刚拉开序幕时就结束了。但是辛格在书中坦率讲述了他在青少年时代经历的艰辛，包括年幼时曾被一个跆拳道教练性侵。辛格说，他把这本书的出版看作一个让加拿大人了解他的过去的唯一机会。

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辛格的父亲是个医生。来到加拿大后，他和许多毕业于外国医学院的新移民一样经历了漫长的学历认证过程，又去加东纽芬兰省当住院医以获取“加拿大经验”，最后才在安大略省定居下来。辛格1979年出生在温莎市，是家中长子。

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被性侵时年仅十岁

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辛格在接受CBC主持人Anna Maria Tremonti采访时说，他的肤色和锡克族打扮使他小时候在学校里成为同学羞辱霸凌的对象，因此很渴望学一身功夫保护自己。他过去在采访中也曾回忆说，当时在温莎那个地方，别人看你不顺眼就会上来揍你一顿，但是他此前从未披露，他的热切曾被一个跆拳道教练利用，给他设下陷阱。

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辛格的书中以及一些媒体的采访都披露了这个教练的姓名。但是CBC因无法进行第三方查证，决定仅以“N先生”称呼他。此人现已去世。

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辛格说，他那时练习非常刻苦，上跆拳道课之前自己加做俯卧撑，下了课再加一组仰卧起坐。N看到他那么急切地想强壮起来，就邀请他周末去自己家里参加一个额外训练项目。

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等待他的是性侵。当时他年仅十岁。辛格说，他并不完全明白发生了什么事，但是感到深深的耻辱和负罪感。他没有告诉任何人。当时他父亲已经开始喝酒，他不想让母亲更担忧。

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几年后，那个教练因别人的性侵指控被调查。辛格的母亲得知后盘问儿子，但他矢口否认。一直要到25岁时，他才告诉母亲自己也曾受害。

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他说，他在2017年成为新民主党领袖以后就开始计划写这本书。因为他的党魁地位给了他一个更大的平台。他希望他讲出这段往事能帮到有类似经历的人。

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辛格担任新民主党领袖后数次表示应该相信受害者，并把一名被调查证实有性侵和性骚扰行为的议员开除出新民主党议员团。

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因父亲酗酒，不得不早早承担一家之主的责任

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辛格的父亲酗酒越来越严重，终于被吊销了行医执照，后来又宣布破产。这不仅让家人受苦，而且他自己也险些丧命。他一度体重只有50公斤出头，走路要靠助行器，但还是酒不离手。辛格小时候曾经把父亲酒瓶里的伏特加偷偷换成水，徒劳地想籍此让他戒掉酒瘾。辛格上大学时就变成了弟弟的监护人，把他接来和自己同住，让他继续上高中。后来父母办理个人破产时，辛格是他们的律师。

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多年后，他父亲终于戒酒成功，重新开始行医。辛格说，一个至亲的人给你造成那么多伤害，这是很难理解、很难接受的。最难的是你还要原谅他，继续支持他，帮助他把打碎的生活重新拼起来。他认为这是他经历过的最艰难的事和最大的考验。

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在家里的境况好转后，辛格在弟弟古拉坦（Gurratan Singh）的鼓励下踏入政界。古拉坦本人也在去年当选进入安大略省议会。

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（RCI with CBC News，The Current, National Post）

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