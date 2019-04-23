非常幸福非常绿：加拿大绿党领袖伊丽莎白.梅在地球日举行婚礼

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4月22日是世界地球日。加拿大绿党领袖伊丽莎白.梅（Elizabeth May）今年庆祝这个日子的活动是结婚。星期一，她和约翰.基德尔（John Kidder）在BC省维多利亚市的基督教会大教堂举行了婚礼。她在一份声明中说，她和新郎要“灿烂地幸福 ― 并且非常绿”。

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作为“非常绿”的实践，这对新婚夫妇鼓励五百多名宾客来参加婚礼时骑自行车，坐公交车，火车或渡轮。他们自己也将从温哥华到渥太华坐火车度蜜月。梅的白色礼服下摆上绣了郁金香、牡丹和蕨类植物。设计师厄尔（Sue Earle）说，这是她自己的构思。她希望这件礼服有春天的气息，并且看上去好像她刚从一个花园里走过一样。

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71岁的基德尔是资深绿党成员和BC省绿党的创建人之一，退休前在高科技领域工作。目前有一个啤酒花农场。他和梅相识于五年前，但两人之间生出情愫是在去年9月。梅曾表示，当一个朋友提醒她基德尔是个理想人选时，她的第一个反应是：“我不需要男朋友，我忙得要命，而且我一个人过得挺高兴的。” 结果是两人迅速陷入热恋。

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他们过去各有婚史，现在也都已做了祖父母。今年六月份将满65岁的梅有一个女儿，三个继子女和七个孙辈。基德尔有三个子女和四个孙子孙女。

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基德尔他将作为绿党候选人参加今年十月的联邦大选。如果当选，他和梅将成为又一对议员夫妻。

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（RCI with CP，Dirk Meissner）

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