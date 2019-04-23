墨西哥指控一嫌犯杀害一位加拿大公民

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墨西哥对一名嫌犯提出起诉，指控其用刀杀害了加拿大公民 Bruce Allen。

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墨西哥尤卡坦州 （Yucatan state）的检察官在一份新闻发布书中说，这名嫌疑人在海滩小城普罗格雷索（ Progreso）的一个公寓内用刀杀死了一名加拿大公民。

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州检察官办公室没有透露嫌犯的姓名，但说被告是一位墨西哥公民，司法当局决定在调查期间将该嫌疑人继续关押在监狱中。

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墨西哥的联邦警察也在对此案进行调查。

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加拿大人 Bruce Allen 70岁, 是新斯科舍省 Dartmouth 市的居民，他和伴侣从去年 11 月开始一直在墨西哥的海滩度假, 本应在本周四返回加拿大。

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他的一位家人说，上周五早上，Bruce Allen在位于普罗格雷索的度假公寓里被杀害，他的脖子上和胸部有多处刀伤。

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加拿大政府针对墨西哥发布有旅行警告，把墨西哥的旅行级别设为需要 “ 高度谨慎”。

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加拿大政府说，由于犯罪活动多，以及全国各地的示威抗议活动，去墨西哥的人需要高度谨慎。

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（RCI with CBC ）

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