魁北克省洪水：水位将在星期三达到高位

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最近几天魁北克省没怎么下雨，各河流的水位基本上稳定，但有关官员警告洪水风险区的居民们不要放松警觉。

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周三达到高位

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加拿大环境部预测，魁省本周三一整天都会下雨，河流的水位将在周三达到高位，之后将会逐渐稳定。

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丹尼尔·博伊尔 （Daniel Boyer）是蒙特利尔市以西小城 Rigaud 的消防队长，他说，今后这12至36小时是至关重要的。

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他表示，有些住所已经泡在水里四五天了，供水和下水系统都不能工作，我认为灾情会变得更糟，但不会像2017年那么糟糕。

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Rigaud 是重灾区之一

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Rigaud 市位于渥太华河 （Ottawa River）河畔，该市市长 Hans Gruenwald Jr. 说，到目前为止这个小城已经有近 200 所房屋被洪水淹没，56所房屋被水切断了通路，193个家庭在向当局寻求帮助。

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星期二，5 个市政应急小队在挨家挨户地核对哪些家庭已经疏散，哪些家庭想继续留在家里。

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大约 160名 军人被派往 Rigaud 一带协助救灾。

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Rigaud 的 消防队长博伊尔表示，有些社区水太深，消防车和警车都不能进去，军队调用了气艇、轻型装甲车以及巡逻车。

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军方表示，2017年洪灾时他们低估了局势，这次将调用更多、更大、更好的装备。

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魁省警察局SQ 也表示，在疏散人口过程中，警方的两栖用车辆和直升机都能派上用场，另外警方也在保护那些居民被疏散的房屋，防止小偷进入。

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Rigaud 的市长Hans Gruenwald Jr. 表示，预计灾情还会持续几周的时间，他鼓励居民们联合起来，对付洪水，不要气馁。

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他说，要坚持住，还有很长一段时间局面才会好转。

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魁省有 3152 户被淹

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在魁北克省，受到洪水影响的家庭数量在不断增加。

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根据政府的统计，截至到周二 （4月23日）上午9点，全省共有1,418人从家中撤离，3,152 个住房被洪水淹没，另有 1,869 人因洪水或滑坡而被困在社区里，等待救援。

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到目前为止，魁省的 Beauce 仍然是受洪水影响最大的地区，Chaudière 河河水泛滥，迫使 867人撤离，造成1,863 所房屋受损。

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蒙特利尔和拉瓦尔尚未疏散居民

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蒙特利尔市的一些西部社区以及位于蒙特利尔以北的拉瓦尔市是高风险区。

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截至到周二上午，蒙特利尔市和拉瓦尔市都各有 12 个住所被淹，但两个城市都没有对居民下达撤离令。

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最近几天来，志愿者、军人、市政工作人员、警察都在一起工作，保护面临洪水风险的房屋。

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在刚刚过去的这个复活节长周末，在 L’Île-Bizard 市，大约有50名士兵在协助采取预防洪水的措施。

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在蒙特利尔西岛的一些地区，一些道路被关闭，连接 ÎleBizard 和 ÎleMercier 的桥梁自星期一晚上就一直禁止通行，沿桥的某些地点，水已经没过了膝盖。

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（RCI with CBC， Radio Canada）

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