纪念同性恋合法化五十周年：加拿大将发行新的一加元硬币

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大皇家造币厂星期二(4月23日)在多伦多市邀请了一些社会各界人士,展示即将发行的一加元新硬币。但是它面向公众的正式亮相要等到下个星期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1969年,加拿大修改了刑法,使21岁以上男子之间发生在私下场合的性关系不再被视为刑事罪。这枚硬币是为纪念同性恋关系合法化50周年设计的,上面是非写实风格、部分重叠的两张脸。两侧分别刻有1969和2019两个年份。年份下方内侧是英法语的“平等”字样。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大同性恋社区对新硬币发行的态度并不一致。一部分人认为,1969年以后同性恋仍然在长时间里受到歧视,并没有获得平等权利。另一部分人认为,刑法修改无论如何是一个重大的转折点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守派人士自然反对这枚新硬币的发行,认为同性恋合法化是一个造成分歧的议题,不应该被刻上硬币大书特书。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1967年,时任司法部长的已故前总理老特鲁多向议会提交刑法修改法案时表示,政府不应该管卧室里的事(“There’s no place for the state in the bedrooms of the nation.”)这句话成为他的名言之一。1969年,加拿大议会在经过激烈辩论后通过该法案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC News, Kathleen Harris)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处,包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada