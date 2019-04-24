大多恐袭一周年：如何防止汽车恐袭

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4月23日星期二是多伦多央街Yonge Street汽车撞死10人、撞伤16人恐袭袭击事件一周年。

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汽车恐袭

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近年来，除了炸弹恐怖袭击之外，开车撞人的恐怖袭击方式越来越经常地被恐怖分子所使用。不少加拿大人在多伦多恐怖袭击一周年之际想知道的是，有没有什么有效的措施来防止多伦多街头汽车撞人这样的恐怖袭击事件重演？

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虽然在这方面还没有共识性的结论，但一些反恐和安全专家们认为，相对于防止恐怖分子炸弹袭击民航飞机这样的问题来说，防止用汽车作为武器进行恐怖袭击既容易也困难。

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困难的是美国和加拿大这样的国家汽车太多、街道也太多，容易的是街头防止汽车撞人恐怖袭击不需要高科技、只需低科技手段即可。

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美国纽约智库曼哈顿研究所Manhattan Institute的专家Nicole Gelinas认为，已经在包括多伦多市在内的世界一些城市街道设计中开始使用的Vision Zero概念就是一个可以有效对付恐怖分子利用汽车在闹市区街头搞恐怖袭击的措施。

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Vision Zero

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Vision Zero的基本概念是，用合理的街头设计来实现汽车、自行车和行人不发生会导致重伤或死亡的严重交通事故。

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Vision Zero设计概念包括，设计街道让其逐渐变窄以迫使交通速度降低、建立更大范围的自行车专用道交通网络、在行人众多的街区建立禁止机动车的步行广场、设立禁止机动车进入的路障，等等。

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不过，要让多数城市市民接受这样的街道设计理念并非易事。比如，在本来就有严重交通堵塞问题的多伦多市区设立更多的自行车专用道就很难被驾车者所接受，就连在市区降低机动车限速的措施都难以实施。多伦多前市长Rob Ford就曾经多次表示，在多伦多市区街道建立自行车专用道和降低机动车限速等于是向驾车者宣战。

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行之不易

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多伦多市虽然从2017年开始引进Vision Zero街道设计理念，但并没有减少行人和骑自行车者死于交通事故的数量。2018年多伦多市有41位行人死于多伦多街头的交通事故，这个数字没有包括去年4月23日在央街面包车恐袭事件中被撞死的10位行人。

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多伦多现任市长John Tory不得不承认市政府采用Vision Zero街头设计理念的努力没有达到预期的效果，所以多伦多市政府要推出Vision Zero 2.0战略，其中的措施包括降低市区街道机动车限速这一他以前反对实施的措施。

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设置路障

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除了改善行人和骑自行车者街头安全的措施之外，多伦多市政府还推出旨在预防闹市区汽车撞人恐袭事件的措施，在Union Station这样行人众多的街区设置永久性的汽车路障。多伦多警方也会在有重要体育比赛或音乐会期间用在市区街头临时停放载重卡车的措施禁止机动车、保护行人。

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2016年，恐怖分子用19吨大货车作为武器在法国尼斯撞死86人，6个月之后恐怖分子驾驶卡车在德国柏林撞死12人，随后伦敦、斯德哥尔摩、巴塞罗纳、纽约和埃德蒙顿市都在2017年发生过汽车撞人的恐怖袭击事件。

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防恐专家们的共识是，设置让机动车无法进入的路障是保护闹市区行人安全的最好反恐办法，但实施这样的措施需要政府的决心，因为会有不少民众反对这样的举措。

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RCI with Lucas Powers · CBC News

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