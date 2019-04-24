纽约市想从魁北克省引进更多电力

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美国纽约市的市长 Bill de Blasio 表示，希望纽约市的公共基础设施能由来自加拿大的清洁能源推动，并希望在 2020 年底之前与魁北克省水电公司签署协议。

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纽约市的这一承诺属于美国大都市应对气候变化 “行动计划” 的一部分，纽约市绿色新政的目标是到 2030 年，把温室气体排放量比 2005 年的水平减少 40%。

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纽约市长说，要实现这一目标，纽约就要确保其所有市政基础设施的能源 100% 清洁。

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Bill de Blasio 在新闻发布会上表示，他希望很快开始与魁北克省谈判，以便在明年年底前达成协议。

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魁省表示欢迎

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对于纽约的宣布，魁北克省长弗朗索瓦·勒戈特（François Legault）立即发推说，Wow！纽约市长宣布与魁北克水电公司 Hydro-Québec 重新启动谈判, Hydro-Québec 将能够成为美国东北部的 “绿色电池”。

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预计纽约和魁北克水电公司将迅速恢复有关长期供电合同的谈判。

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魁北克省的水资源极为丰富，发展水电历史悠久，魁省 97% 的电力都是来自水电供应。

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（RCI with CP，Radio-Canada）

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