爱德华王子岛省选结果未现绿色浪潮

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加拿大最小的省份爱德华王子岛省的省选星期二结束，结果是省保守党获得省议会12个议席，绿党获得8个议席，原来的省执政党自由党不但只获得6个席位、而且自由党领袖Wade MacLauchlan还在自己的选区败选。

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由于没有任何一个政党获得省议会过半数的14个议席，将由获得议席最多的保守党组成少数党政府执政。

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这次大选前的民调显示，爱德华王子岛省绿党声势夺人、处于领先地位，有可能开创该省政坛先例成为执政党。但最后的选举结果还是让绿党功亏一篑。

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不过，绿党能够成为省议会的官方反对党，这也开创了加拿大政坛的先例。

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保守党在爱德华王子岛省选中获胜，让加拿大近年来出现的保守党囊括省选胜利的趋势得以继续。

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RCI with Sara Fraser · CBC News

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